Külföld :: 2025. augusztus 24. 19:49 ::

Vietnámban több mint félmillió embert evakuálnak a Kajiki tájfun közeledése miatt

Több mint félmillió ember kitelepítését rendelték el vasárnap a vietnámi hatóságok az ország középső tartományaiból a Kajiki tájfun miatt, amely hétfő hajnalban érheti el a délkelet-ázsiai ország partjait, óránként akár 170 kilométeres széllökésekkel.

Az evakuálás Tan Hoa, Kvang Tri, Hue és Danang tartományokat érinti, ahol az előrejelzések szerint a tájfun a legnagyobb pusztítást okozhatja. Vasárnap hét tengerparti tartományban leállították a hajóforgalmat, a Vietnam Airlines legalább 22 járatot törölt, a Vietjet pedig további járattörléseket és késéseket jelentett.

A vietnámi kormány a Kajikit az egy évvel ezelőtt lecsapó Jagi tájfunhoz hasonlította, amely mintegy háromszáz ember életét követelte, és 3,3 milliárd dollár (1200 milliárd forint) értékű kárt okozott. A hatóságok hangsúlyozták: most a megelőző intézkedésekre fordítják az erőforrásokat - vagyis a lakosság gyors kitelepítésére, a közlekedés és a hajózás korlátozására, valamint az érintett térségek ellátásának biztosítására.

Kínában, a Hajtang-öböl partján fekvő Szanja üdülővárosban vasárnap vörös riasztást adtak ki a várható heves esők és orkánerejű szél miatt. A tömegközlekedést leállították, az üzleteket és turisztikai látványosságokat bezárták, a hajóforgalmat pedig felfüggesztették.

A városvezetés a "legrosszabb forgatókönyvre" készül, és kiemelte: mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne legyenek halálos áldozatok, és a lehető legkevesebben sérüljenek meg.

(MTI)