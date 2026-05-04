Anyaország :: 2026. május 4. 14:10 ::

A Készenléti Rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét

Május 9-től a Készenléti Rendőrség veszi át a miniszterelnök védelmét a Terrorelhárítási Központtól (TEK) - közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn a Facebookon.

"Hajdu János tábornok urat, a TEK főigazgatóját telefonon tájékoztattam arról, hogy május 9-től a miniszterelnök személyi védelmét a Készenléti Rendőrség látja el" - fogalmazott az MTI által idézett bejegyzésében a leendő kormányfő.

A Terrorelhárítási Központot kormányrendelet hozta létre 2010. szeptember 1-jével. Első főigazgatója Hajdu János rendőr dandártábornok, aki ezt megelőzően Orbán Viktor védelmét látta el, és a Fidesz biztonsági igazgatója volt.

Korábban már felmerült a kérdés, ki végzi majd a Tisza Párt elnökének, valamint a leendő kormányfőnek a személyvédelmét. Magyar Péter április 16-án a Facebook-oldalán köszönte meg az országos rendőrfőkapitány felajánlását, akkor úgy fogalmazott, hogy "továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet. Sem 24 órásat, sem más fajtát. Eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen", emlékeztet az Index.