Külföld :: 2026. május 4. 13:56 ::

Veneto tartományi elnöke felhívást tett közzé egy Budapesten eltűnt olasz zenész ügyében

Luca Zaia, az északkelet-olaszországi Veneto tartomány elnöke felhívást tett közzé hétfőn közösségi oldalán Davide Lucchelli olasz zenész ügyében, akinek május elsején Budapesten nyoma veszett.

Luca Zaia bejegyzésében arra kér mindenkit, hogy akinek bármilyen információja van, lépjen kapcsolatba a hatóságokkal.

A tartományi vezetője kérte felhívása megosztását, hangsúlyozva, hogy minden segítség számíthat.

A padovai születésű, 24 éves dobos, Davide Lucchelli zenekarával, az Oggetto Sconosciuto nevű punk-rock bandával utazott Budapestre egy fellépésre.

A zenekar tagjainak beszámolója szerint május elsején Davide Lucchesi a városligeti koncert előtt két órával elszakadt a csapattól, később ismét csatlakozott a zenekarhoz, végül este fél kilenc körül nyoma veszett.

A zenekar honlapján olvasható közlemény szerint Lucchellit utoljára utoljára a Mester utca 30-32. környékén, egy parkolóban látták, kék farmert és egy fekete bőrdzsekit viselt. A honlapon egy, az eltűnése napján készült fényképet is közzétettek a dobosról, hogy segítsék a megtalálását.

🔵 Giallo sulla scomparsa di Davide Lucchelli, 24enne batterista padovano, durante una trasferta a Budapest. Dal 1° maggio persa ogni traccia. Sentiti dagli inquirenti gli amici e componenti della band "Oggetto sconosciuto", ma non sono emerse tensioni pic.twitter.com/Qhzyhrzcr7 May 4, 2026

(MTI nyomán)