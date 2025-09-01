Külföld :: 2025. szeptember 1. 21:04 ::

Maduro: Venezuela békés ország, de nem enged a fenyegetéseknek

Venezuela a dél-amerikai kontinens elmúlt száz évének legnagyobb fenyegetésével néz szembe, de nem fog meghátrálni előle - jelentette ki Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn, egy rendhagyó sajtótájékoztatón.

"Venezuela a legnagyobb fenyegetéssel néz szembe, amely az elmúlt száz évben a kontinensünket érte" - mondta Maduro újságírók, tisztségviselők és katonai vezetők előtt Caracasban. Hozzátette: "Ilyen helyzetet még soha nem láttunk. Országunk békés, de nem enged a fenyegetéseknek."

Az államfő kijelentései az Egyesült Államokkal való feszültség erősödésének közepette hangzottak el. Washington az elmúlt hetekben jelentősen megerősítette haditengerészeti jelenlétét a Karib-tenger déli részén és a környező vizeken. Az amerikai kormány szerint a mozgósítás célja, hogy fellépjenek a latin-amerikai drogkartellek ellen.

Donald Trump amerikai elnök kormányának egyik fő célkitűzése a drogkartellek elleni fellépés, amely része a migráció visszaszorítását és az Egyesült Államok déli határának megerősítését célzó átfogó stratégiának. Caracasban azonban másként látják a fejleményeket: Nicolás Maduro elnök, Diosdado Cabello belügyminiszter és más magas rangú tisztségviselők is azt állítják, hogy a haditengerészeti erődemonstráció valójában Venezuela ellen irányul, és ürügyként szolgálhat egy katonai beavatkozás előkészítésére.

A venezuelai kormány visszautasítja Washington állításait, miszerint az ország vezetése kulcsszerepet játszana a nemzetközi kábítószer-kereskedelemben. Az Egyesült Államok augusztus elején megduplázta a venezuelai elnök letartóztatásához vezető információért felajánlott jutalmat - amely immáron 50 millió dollárra emelkedett -, akit kábítószer-kereskedelemmel és bűnözői csoportokkal való kapcsolattartással vádol. A washingtoni vezetés Maduro elnökválasztási győzelmét sem ismeri el, és átfogó szankciókat vezetett be Venezuela ellen.

(MTI)