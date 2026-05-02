Külföld :: 2026. május 2. 18:01 ::

Ismeretlen fegyveresek térítettek el egy olajszállító teherhajót Jemen partjainál

Jemen partjainál ismeretlen fegyveresek hatalmukba kerítettek és Szomália felé irányítottak egy olajszállító teherhajót - közölte a jemeni parti őrség szombaton.

Az incidens Sabva tartomány partjainál történt. A togói zászló alatt hajózó M/T EUREKA tanker fedélzetére több ismeretlen fegyveres szállt fel, akik aztán az Ádeni-öböl felé, Szomália irányába vezették tovább a járművet. A parti őrség "korlátozott erőforrásai ellenére" két járőrhajót és több kisebb hajót indított el az eltérített tanker felkutatására. Az Ádeni-öbölben tevékenykedő nemzetközi partnerek és tengerbiztonsági ügynökségek segítségével sikerült azonosítani a hajó helyzetét - közölte a parti őrség.

A Jementől délre eső vizekre vonatkozóan a nemzetközi tengeri kereskedelemben kommunikációs szerepet vállaló brit kormányhivatal (UKMTO) már több figyelmeztetést adott ki. Az ügynökség az incidens előtt nem sokkal a térség kulcsfontosságú hajózási útvonalaira riasztást adott ki, miután észlelte, hogy azonosítatlan hajók "gyanúsan közelítenek" egy kereskedelmi hajóhoz.

(MTI)