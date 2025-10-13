Külföld, Videók :: 2025. október 13. 10:20 ::

Egy sátánfajzat levizelte a Szent Péter-bazilika gyónási oltárát - "büntetése": kikísérték

Egy férfi felmászott a Szent Péter-bazilika gyónási oltárára, letolta a nadrágját, és vizelni kezdett – írta meg a Catholic News Agency. Az esetről videó is készült, amit széles körben megosztottak a közösségi médiában.

Az Il Tempo szerint a férfit „a bazilikában jelen lévő civil ruhás rendőrök azonnal elfogták”, és kikísérték a templomból. Az újság szerint XIV. Leó pápa „megdöbbent a hír hallatán”, bár a Szentszék Sajtóirodája nem adott ki nyilatkozatot az esetről.

Nem ez az első eset idén, hogy támadás éri az oltárt, amelynél a pápa szokott misét celebrálni: februárban egy férfi felmászott az oltárra és a földre hajította a hat gyertyatartót, amelyek rajta álltak. A rendkívüli biztonsági ellenőrzések ellenére a Szent Péter-bazilikában nem ritka a vandalizmus. A legismertebb eset 1972-ben történt, amikor a magyarországi származású ausztrál Tóth László kalapáccsal rongálta meg Michelangelo Pietá nevű szobrát, amelyet akkor még nem védett biztonsági üveg.

(24 nyomán)