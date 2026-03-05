Külföld :: 2026. március 5. 08:50 ::

Több mint 140 körözött külföldit vettek őrizetbe egy kétnapos akcióban Lengyelországban

Nemzetközi elfogatóparancs alapján körözött több mint 140 külföldit vett őrizetbe egy kétnapos közös akcióban a lengyel rendőrség és a határőrség - közölte az országos rendőr-főkapitányság.

A körözött lengyel állampolgárokat is érintő, az egész országra kiterjedően hétfőn és kedden végrehajtott akcióban több mint 26 ezer rendvédelmi tisztségviselő vett részt. Házkutatások során 1944 embert vettek őrizetbe, köztük 147 külföldit: 91 ukrán, 14 georgiai, 8 fehérorosz, 3 moldovai, 2 orosz állampolgárt, valamint 29 egyéb állampolgárságú személyt. Hét külföldit európai elfogatóparancs, illetve az Interpol vörös értesítése alapján köröztek.

Az őrizetbe vett külföldi állampolgárok esetében a rendőrség 112 kiutasítási kérelmet nyújtott be a határőrséghez.

Az akciót a belbiztonság megerősítését célzó, úgynevezett ciklikus tevékenység keretében hajtották végre. Tavaly három ilyen művelet volt, ezek keretében összesen csaknem 4800 ezer embert vettek őrizetbe, köztük 515 külföldi állampolgárt - áll a rendőrségi közleményben.

(MTI)