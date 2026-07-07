Külföld :: 2026. július 7. 06:54 ::

A Visa csaknem 90 millió kibertámadást blokkol havonta

A Visa csaknem 90 millió kibertámadást és 11 millió adathalász e-mailt blokkol havonta a világ több mint 200 országában, védelmi technológiájukat a pénzügyi intézmények számára is elérhetővé teszik – közölte a társaság az MTI-vel.

A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója az elmúlt öt évben több mint 13 milliárd dollárt fektetett technológiába, többek között a csalások visszaszorítása és a hálózat biztonságának növelése érdekében. A kockázatok erősödésével a pénzintézeteknek egyre nagyobb szükségük van információkra, a csalások ugyanis gyakran a tranzakciókat megelőző, sokáig észrevétlenül maradó kibertámadások következményei. Tapasztalataik alapján a fizetési rendszerek bármely részén lehet számítani fizetési adatokat hozzáférhetővé tevő próbálkozásokra. A bűnözők az ellopott adatokat továbbadhatják, így azokkal később vissza lehet élni – írták.

A Visa fontosnak tartja, hogy a biztonsági, csalásmegelőzési és kockázatkezelési csapatok átlássák a széttagolt adatforrásokat, ezért olyan fejlesztést készített a pénzintézetek számára, amely egységes képbe rendezi a kiber- és pénzügyi adatokat, segítve a kiberbiztonsági események és a lehetséges csalások közötti összefüggések felismerését. A Visa Threat Intelligence Platform (VTIP) a közlemény szerint ugyanazt a hírszerzési és védelmi tudást teszi elérhetővé az ügyfelek számára, amely a világ egyik legnagyobb fizetési platformját is védi. A társaság azt ígéri, hogy az alkalmazásukkal a kockákazok gyorsabban és nagyobb pontossággal azonosíthatók, így azokat még azt megelőzően fel lehet ismerni, hogy pénzügyi veszteséget okoznának – tették hozzá.