Külföld :: 2026. július 6. 22:56 ::

Még azt is Netanjahu döntené el, vásárolhat-e F-35-ösöket Törökország Amerikától

Benjamin Netanjahu szerint az Egyesült Államoknak nem szabad ismét napirendre vennie F-35-ös vadászrepülőgépek eladását Törökországnak, az izraeli miniszterelnök a közel-keleti NATO-szövetségest "elfogadhatatlan biztonsági kockázatnak" nevezte.

Az izraeli kormányfő a Fox News amerikai hírtelevíziónak hétfőn adott interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben Törökország hozzájutna a korszerű amerikai katonai repülőgépekhez, az "felborítaná a közel-keleti erőegyensúlyt". Állítása szerint ez az erőegyensúly Izrael légi fölényén és az amerikai katonai jelenléten nyugszik, amelyet kockára tenne a fegyverzeteladás Törökországnak.

Benjámin Netanjahu kifogásolta Törökország Hamásznak nyújtott támogatását, valamint közvetlenül bírálta Recep Tayyip Erdogan török elnököt, akiről azt állította, hogy "nyíltan Izrael eltörlésére szólít fel", és Jeruzsálem meghódításáról beszél.

Az Ankarában kezdődő NATO-csúcs előtt adott nyilatkozatában az izraeli miniszterelnök annak a véleményének adott hangot, hogy az Egyesült Államoknak semmilyen támogatásban nem kellene részesítenie Törökországot, amíg ott a jelenlegi kormány van hatalmon.

Netanjahu elmondta, hogy korábban bejelentett washingtoni látogatásának még nincs pontos időpontja, de hozzátette, hogy azon szeretne előrelépést az izraeli-libanoni béke és az Ábrahám Egyezmények kiterjesztése ügyében.

(MTI)