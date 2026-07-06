Háború :: 2026. július 6. 18:38 ::

Orosz hírszerzés: a brit szakszolgálatok provokációja volt a Szevasztopol védelme panorámaképnek szentelt múzeum elleni támadás

A június 10-i ukrán dróntámadásban súlyosan megrongálódott, Szevasztopol védelme 1854-1855 című panorámaképnek szentelt múzeum ellen intézett csapás a brit szakszolgálatok provokációja volt - közölte hétfőn az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája.

"A múlt traumái nem hagyják nyugodni a brit bábjátékosokat. Az Oroszországi Föderáció Külső Hírszerző Szolgálatának sajtóirodája jelenti, hogy az SZVR-hez eljutott értesülések szerint a Szevasztopol védelmének múzeuma ellen idén júniusban elkövetett, nagy visszhangot kiváltó támadás London és titkosszolgálatai által aprólékosan megtervezett provokáció volt. Ukrán katonák készítették elő és indították el a drónokat, ők azonban nagy valószínűséggel nem voltak tisztában a támadás valódi céljával. A repülési feladatokat brit szakértők töltötték be a fegyverrendszerekbe, akik katonai tanácsadók álcája alatt működtek" - áll a közlésben.

"Miért is választották ki célul a britek a városnak az 1853-1856-os Krími háború alatti hősies védelmét ábrázoló panorámaképet? Hiszen a múzeum közelében nem voltak katonai létesítmények. A dolog abban rejlik, hogy az ukrajnai konfliktusra Londonban sokan úgy tekintenek, mint bosszúállási próbálkozásra azért, hogy a XIX. században nem sikerült stratégiai vereséget mérni Oroszországra" - hangsúlyozta az SZVR.

"Sajnálatos, hogy Londonban nem okultak a múlt leckéiből. Meggyőződésünk, hogy ezért a csapásért - és sok más barbár cselekedetért Oroszország és Ukrajna népei ellen - a britek mindenképp meg fognak fizetni" - tették hozzá.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő az SZVR bejelentésére reagálva kijelentette, hogy "London irányítja a kijevi rezsimet az általa elkövetett terrorcselekmények során".

A június 10-i ukrán dróntámadás következtében a Franz Roubaud (Franc Rubo) francia származású orosz festő panorámaképének épített múzeum tetőszerkezete gyulladt ki. A lángoló épületből sikerült kimenteni a festmény néhány részletét, azonban ezekben is súlyos károk keletkeztek. A festmény több mint 90 százalékban megsemmisült. Tatyjána Szamarskaja, az M. B. Grekov nevét viselő Katonai Festők Stúdiójának igazgatója, az Orosz Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja szerint másfél, de akár két évet is igénybe vehet a helyreállítása.

A Roubaud-panorámát 1905-ben avatták fel a város krími háború alatti védelmének 50. évfordulójára. A festmény hossza 115, a magasága pedig 14 méter.

1942-ben a festmény kétharmadát sikerült megmenteni a német légierő és tüzérség támadásaitól. Szevasztopol védelmének századik évfordulója alkalmából a panorámaképet helyreállították, és 1954-ben a múzeum újra megnyílt. Azóta több mint 40 millió látogatója volt.

(MTI nyomán)