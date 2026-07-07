Háború :: 2026. július 7. 07:39 ::

Lengyelország 4,5 milliárd dollárnyi fegyvert adott át Ukrajnának 2022 óta

Lengyelország 2022 februárja óta 16,4 milliárd zloty (mintegy 4,5 milliárd dollár, 1 zloty=82,36 forint) értékben szállított fegyvereket és katonai felszereléseket Ukrajnának - közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter újságírókkal.

A tárcavezető közlése szerint ennek döntő részét, 14,9 milliárd zloty (4,1 milliárd dollár) értékben 2022-2023-ban a korábbi, Jog és Igazságosság (PIS) párt kormánya adta át az ukrán fegyveres erőknek. Hozzátette, hogy a jelenlegi lengyel kormány 1,5 milliárd zloty (0,4 milliárd dollárt) katonai támogatást nyújtott Ukrajnának.

A nemzetvédelmi miniszter azt is megerősítette, hogy Varsó valóban átadott Patriot rakétákat Kijevnek. Közlése szerint erről a NATO főtitkárának és az amerikai hadsereg európai parancsnokságának (EUCOM) javaslatára és kérésére született döntés. Az átadott Patriot rakéták száma nem befolyásolja Lengyelország légvédelmi biztonságát - hangsúlyozta a miniszter.

Korábban a lengyel nemzetvédelmi minisztérium vezetője úgy döntött, hogy feloldja az Ukrajnába irányuló katonai segélyszállítmányok titkosítását, miután több ellenzéki politikus azzal vádolta a kormányt, hogy Patriot rakétákat szállítottak Ukrajnának.

(MTI)