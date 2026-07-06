Külföld :: 2026. július 6. 20:11 ::

Macron Szíriába látogatott

Szíriába látogatott hétfőn Emmanuel Macron francia elnök, elsőként az európai uniós országok vezetői közül Bassár el-Aszad szíriai elnök 2024 decemberében történt megbuktatása óta.

"Azért vagyok itt, hogy megerősítsem Franciaország elkötelezettségét a szíriai nép felé. Egy szuverén Szíria felé, amely egyesülni tudott sokféleségében, és békében áll szomszédaival. Nyissuk meg közösen a stabilitás és a béke új fejezetét!" - írta a francia elnök az X-en megérkezését követően.

Macront Aszaad Haszan es-Sibani szíriai külügyminiszter fogadta a damaszkuszi repülőtéren - közölte a SANA helyi hírügynökség.

Várhatóan a polgárháború pusztította ország újjáépítése szerepel majd kiemelten a megbeszélések napirendjén. Macront ugyanis kereskedelmi küldöttség is elkísérte, köztük a TotalEnergies energetikai és a CMA CGM francia konténerszállító cégek vezérigazgatója a francia elnöki hivatal korábbi tájékoztatása szerint.

Ahmed es-Saraa szíriai elnök tavalyi franciaországi látogatása során találkozott Macronnal; ez volt az első látogatása európai országban Aszad megbuktatása óta. A francia elnök az egyik legfőbb szószólója volt a szíriai gazdaságot fojtogató nyugati szankciók feloldásának, amelyeket tavaly nagyrészt eltöröltek.

Januárban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már ellátogatott Damaszkuszba, Volodimir Zelenszkij pedig áprilisban.

(MTI nyomán)