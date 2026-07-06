Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 6. 19:13 ::

Hat zsákot lopott el a "szorgalmas" cigányasszony egy társasház teraszáról

A Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság III. Bevetési Osztály járőrei teljesítettek szolgálatot július 1-jén, amikor bejelentés érkezett, hogy kétzsáknyi szerszám tűnt el egy X. kerületi társasház teraszáról. A sértett elmondta, hogy az értékük mintegy 150 ezer forint.

Az egyik lakó elmondta azt is, hogy egy nő éppen átmászik a lakópark kerítésén. A rendőrök a helyszínre siettek, azonban a tolvaj addigra már hat zsákot vitt el ugyanannak a lakásnak a teraszáról, és menekülni próbált. A lakópark bejáratánál fogták el, és visszakísérték a helyszínre.

A hat zsákban közel 20 ezer forint értékű műanyag flakon volt. A nő elismerte, hogy korábban is járt a társasházban, akkor zsákokat és más tárgyakat vitt el. Előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra - közölte honlapján a rendőrség.