Sport :: 2026. január 16. 17:39 ::

Betlehem Dávid második lett az év nyíltvízi úszója szavazáson az európai szövetségnél

A férfiak között Betlehem Dávid második lett a 2025-ös év nyíltvízi úszója szavazáson a vizes sportágak európai szövetségénél (EA).

Az EA pénteken a honlapján jelentette be, hogy a tokiói olimpiai bajnok, német Florian Wellbrock nagy fölénnyel, a voksok 48,67 százalékát megszerezve győzött. A tavaly egyéniben vb-második, csapatban bronzérmes, Európa-bajnoki arany-, ezüst- és bronzérmet szerző Betlehem a szavazatok 21,44 százalékát zsebelte be.

A nők között a tavaly kétszeres Európa-bajnok és vb-bronzérmes Fábián Bettina győzött, ezt csütörtökön tette közzé az EA.

Fábiánon és Betlehemen kívül további öt magyar jelölt kapott helyet az esztendő legjobbjait felvonultató listákon: az úszó Kós Hubert, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, továbbá a vízilabdázó Keszthelyi Rita és Manhercz Krisztián. Kós harmadik lett a férfiak versenyében, amelynek végeredményét szerdán hozták nyilvánosságra.

(MTI)