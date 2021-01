George Clooney mostanában többet foglalkozik politikával, mint színészkedéssel. Természetesen megszólalt a Capitolium-ügyben is, ahol szerinte "meggyalázták" az épületet, vagyis a "nép házát". Továbbá kijelentette , hogy "Trump és családneve örökre a történelem szemétdombjára kerül majd".

A Jobbik kommunikációja sem a régi, habár ezt eddig is jól tudtuk. Gondoltak egy nagyot és meglovagolták ők is az ostrom-témát, méghozzá egy kis belpolitikával megkeverve. A gond csak az, hogy ezúttal (is) igen melléfogtak , hiszen akit "Orbán híveként" a "Trump-sámánhoz" akartak hasonlítani, az valójában nemhogy nem fideszes, de egyenesen vérbaloldali illető. Az idős nő 2016-ban a Népszabadság bezárása ellen tüntetett a Kossuth téren, ekkor kapták kameravégre.