Trump szerint kedden tarthatják a tárgyalások következő fordulóját, aztán folytatta a fenyegetőzést

Donald Trump amerikai elnök szerint kedden tarthatják a tárgyalások következő fordulóját Irán képviselőivel Pakisztán fővárosában. Korábbi kijelentéseit kiegészítve az elnök a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozott.

Megismételte, hogy amennyiben nincs megállapodás, és Irán nem ír alá egyezséget, akkor utasítást ad az iráni erőművek és hidak lerombolására. Elmondta, hogy az amerikai tárgyalóküldöttséget Steve Witkoff elnöki különleges megbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata vezeti.

"Arra készülünk, hogy keményebb csapást mérjünk rájuk, mint amit bármely ország elszenvedett bármikor korábban, mert nem lehet hagyni, hogy atomfegyverhez jussanak" - fogalmazott az elnök azt érzékeltetve, hogy mi történhet, ha kudarcba fulladnak a béketárgyalások.

Donald Trump az iráni vezetők részéről érkező ellentmondásos nyilatkozatokkal kapcsolatban az Iránon belüli hatalmi harcra utalt a "mérsékeltek" és az "őrültek" között.

Az amerikai elnök washingtoni idő szerint a reggeli órákban közösségi oldalán azt írta, hogy az amerikai tárgyalók hétfőn Iszlámábádban lesznek, és hangsúlyozta, hogy Washington "nagyon tisztességes és ésszerű" megállapodási javaslatot tett Iránnak. Reményét fejezte ki, hogy azt elfogadják teheráni részről.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete az ABC televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy minden lehetőség az asztalon van Iránnal kapcsolatban.

Elismerte, hogy a támadások kiterjesztésével az iráni erőművek és hidak ellen egy fokkal feljebb lépnének az "eszkalációs létrán", de hozzátette, hogy a szóban forgó infrastruktúra ugyan szolgál polgári célokat, de egyben szolgálja a hadsereg érdekeit is, ami "a háború törvényei" szerint legitim célponttá teszi ezeket.

(MTI nyomán)