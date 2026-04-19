Háború, Külföld :: 2026. április 19. 22:02 ::

Irán elutasítja az újabb amerikai béketárgyalásokat

Irán elutasította az újabb amerikai béketárgyalási fordulót, Washington túlzó követeléseire és a tengeri blokádra hivatkozva. A döntés azután született, hogy Donald Trump új tárgyalásokat jelentett be Pakisztánban, és kemény figyelmeztetést is megfogalmazott egy esetleges megállapodás elmaradása esetére – írja az Index.

Irán elutasította, hogy második fordulós béketárgyalásokat tartson az Egyesült Államokkal – írja a Sky News az iráni állami hírügynökség (IRNA) alapján.

A beszámoló szerint Teherán távolmaradásának okai között nevezték meg „Washington túlzó követeléseit„, „irreális elvárásait”, „álláspontjának folyamatos változtatását”, „ismétlődő ellentmondásait”, valamint a „fennálló tengeri blokádot”.



Izrael egyik első számú szolgája (fotó: Win McNamee/Getty Images)

A hír azt követően érkezett, hogy Donald Trump bejelentette, hogy újabb tárgyalási fordulóra kerül majd sor Pakisztánban. A tervek szerint a béketárgyalás második fordulóján a delegáció tagjaként az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance ismét részt vesz.