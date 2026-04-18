A világ tudományos miliőjét alaposan felkavaró felfedezés a L’Espresso olasz hetilap fotóriporterének köszönhető. Pietro Masturzo akkor kapta lencsevégre a mindeddig kihaltnak hitt neandervölgyi emberféle egyik genetikailag láthatóan eredeti állapotban fennmaradt díszpéldányát, amikor az éppen egy palesztin nő becserkészésére készült.
Jonathan Peled, a cionista entitás olaszországi nagykövete elítélte a fotó megjelentetését, mert az úgymond „előítéleteket és gyűlöletet gerjeszt”.
Izrael-barát internetes profilok kétségbe vonják a fénykép eredetiségét, amelyet szerintük mesterséges intelligenciával készítettek a zsidók dehumanizálása és antiszemita sztereotípiák erősítése érdekében.
Fegyveres izraeli telepesek gyakran katonáktól védve naponta zaklatnak és támadnak palesztin falusiakat azzal a nyilvánvaló céllal, hogy elüldözzék őket (képriport a The New York Timesból)
Poupko rabbi nem lát semmi különbséget a l’Espresso és a Der Stürmer között. Egyébként pedig a holokauszt miatt színtiszta antiszemitizmus egy zsidót visszataszítónak ábrázolni
Pietro Masturzo vitézül állta a sarat a cionista kritikák kereszttüzében, kijelentve, hogy az ominózus felvétel 2025. október 12-én készült Hebron mellett. Elmagyarázta, hogy azt az olívabegyűjtés első napján rögzítette, amikor egy fegyveres izraeli telepescsoport érkezett, és „megakadályozta a palesztinokat az olíváik szedésében”.
Állítása szerint a telepes arcán látható kifejezés „utánozza azt a hangot, amit a pásztor ad, miközben összegyűjti a nyáját, a palesztinokhoz úgy szólva, mintha azok az ő saját állatai lennének.”
Az ilyen esetekben megszokott gyakorlattól eltérően a baloldali olasz magazin nem volt hajlandó tesuvára, és nem vonta vissza a címlapfotót.
Mindeközben a 4chan mémműhelye egymás után ontja a Homo neanderthalensis israelopithecus néven kategorizált embertani ősleletről készült tudományos igényű mémeket a világközvélemény minél szélesebb körű tájékoztatásának nemes küldetésétől vezérelve.
Alább ezekből következik egy válogatás a műértő közönség számára.
