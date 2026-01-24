Extra, Külföld :: 2026. január 24. 17:34 ::

A valóságban nem ment, így a mesterséges intelligencia világában foglalja el Trump Grönlandot - méghozzá egy pingvinnel

„Öleld át a pingvint!” kijelentéssel tett közzé egy sokatmondó bejegyzést a Fehér Ház a közösségi oldalán. A fényképen Donald Trump és egy amerikai zászlót tartó pingvin látható, amint épp úton vannak elfoglalni Grönlandot.

A feltehetően mesterséges intelligencia által generált fényképen az amerikai elnök és a kis pingvin egymás mellett haladnak a hóban a hegyek felé, ahol a távolban ki van tűzve Grönland zászlója.

Trump szerda este meghátrált, és elállt a grönlandi invázió tervétől, miután heves vita alakult a davosi Világgazdasági Fórumon. Ezért egy új ötlettel állt elő, amely szerint minden grönlandi lakosnak egymillió dollárt adna, ha az ország polgárai egy népszavazáson az Egyesült Államok mellett döntenek. Ez az ajánlat kevesebbe kerülne Washingtonnak, mint amennyit évente védelmi kiadásokra költ. Dánia viszont nem akarja átadni a szigetet, ráadásul Donald Trump davosi beszédében kínos hibákat is vétett, amikor többször összekeverte Grönlandot Izlanddal.

(Index nyomán)