Háború :: 2026. június 27. 18:07 ::

Izraeli dróncsapás ért egy dél-libanoni települést

Egy izraeli drón szombaton csapást mért a dél-libanoni Nabatíja al-Fauka településre - közölte a libanoni állami hírügynökség.

Az izraeli hadsereg közlése szerint a szombati támadás egy fenyegetést jelentő személy ellen irányult, de az állítást nem támasztották alá további részletekkel vagy bizonyítékkal. A csapást azért drónnal hajtották végre, mert a közvetlen közelben nem voltak izraeli csapatok - tették hozzá. A megtámadott terület kívül esik az Izrael által kijelölt és megszállt dél-libanoni biztonsági övezeten.

Izrael és Libanon pénteken írt alá egy amerikai közvetítéssel létrejött biztonsági megállapodást, amelynek célja a feszültség enyhítése volt a hónapokig tartó ellenségeskedés után. A megállapodás fokozatos izraeli kivonulást ír elő Dél-Libanon egyes részeiről, amelyeken aztán a libanoni hadsereg venné át az ellenőrzést. Az izraeli erők azonban egyelőre a "biztonsági övezetben" maradhatnak, amelyet a négy hónapja tartó konfliktus közben egyszer ki is terjesztettek.

Naim Kászem, a Hezbollah síita milícia főtitkára szombaton elutasította az előző napon létrejött libanoni-izraeli biztonsági megállapodást, mert az szerinte olyan, mintha az ország megadta volna magát Izraelnek. Kászem "semmisnek" nevezte a megállapodást, és azzal vádolta a libanoni kormányt, hogy egyoldalú engedményeket tesz és aláássa az ország szuverenitását.

A Hezbollah vezetője bírálta azokat a rendelkezéseket, amelyek Izrael kivonulását a Hezbollah leszereléséhez kötik, mivel szerinte ezek gyakorlatilag legitimálják Izrael katonai jelenlétét. Kászem közölte, hogy a Hezbollah folytatni fogja a fegyveres ellenállást.

(MTI)