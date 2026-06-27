Külföld :: 2026. június 27. 17:15 ::

225 embert vettek őrizetbe a héten az ankarai NATO-csúcsra készülődve

A júliusi NATO-csúcs miatt a török hatóságok a hét eleje óta őrizetbe vettek 225 embert terrorizmus gyanújával, és közülük 178-at előzetes letartóztatásba is helyeztek, 34-et pedig óvadék ellenében szabadon engedtek - jelentette szombaton az Anadolu török állami hírügynökség az ankarai ügyészség közleményét ismertetve.

A NATO-csúcstalálkozót július 7-8-én tartják meg Törökországban, és ezen 32 tagállam vezetői, köztük Donald Trump amerikai elnök is részt vesz.

Az MLSA nevű török jogvédő szervezet pénteken közzétett értesülései szerint a letartóztatottak között újságírók, tudósok, ügyvédek, szakszervezeti tagok, tanárok, diákok, és a civil társadalom más képviselői is vannak. Információik szerint közöttük van Yildiz Tar, a Kaos GL nevű LMBT magazin főszerkesztője; Emel Memis, az Ankarai Egyetem közgazdaságtan-professzora, Nevzat Özer, a Tema Alapítvány elnevezésű környezetvédelmi civilszervezet munkatársa, és a Tema több önkéntese is.

Az MLSA beszámolója szerint a rendőrségi kihallgatások során azt is megkérdezték az önkéntesektől, hogy tagjai-e az országban betiltott, marxista-leninista elveket valló Török Kommunista Pártnak (TKP/ML), valamint használtak-e ennek céljából fedőneveket, és részesültek-e fegyverhasználati kiképzésben.

(MTI)

