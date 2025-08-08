Háború :: 2025. augusztus 8. 21:51 ::

Itt tart most a korábban naponta követelőző Zelenszkij: mindent támogatni kell, amit Trump akar

Ukrajnának és a szövetségeseinek közösen támogatniuk kell a tűszünet elérését célzó minden konstruktív amerikai lépést - jelentette ki pénteken Volodimir Zelenszkij, miután telefonon tárgyalt Petr Fiala cseh miniszterelnökkel.

"Az elmúlt napokban sok telefonbeszélgetést folytattam, sok érintkezésre került sor különböző szinteken. Mindegyiken egyetértés volt abban, hogy a háborúnak véget kell vetni, és Európának közös álláspontot kell kidolgoznia minden fontos biztonsági kérdésben" - közölte Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

"Az Egyesült Államok eltökélt a tűzszünet elérésére, és közösen kell támogatnunk a konstruktív lépéseit. Egy méltó, megbízható és tartós béke csak a mi közös erőfeszítéseink eredménye lehet" - írta az ukrajnai elnök.

(MTI nyomán)