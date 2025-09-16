Háború :: 2025. szeptember 16. 10:18 ::

Tömegesen menekülnek a palesztinok Gázavárosból a zsidó terroristák betörése miatt

Tömegesen menekülnek a palesztinok Gázavárosból, az izraeli hadsereg kedd reggeli becslése szerint egyre intenzívebb légitámadásai miatt a korábban ott élő egymillió emberből már mintegy 350 ezer elhagyta a várost.

Palesztin szemtanúk beszámolója szerint a hadsereg Gázavárosra koncentráló hadműveletében a légicsapások mellett a szárazföldi erők három ponton törtek be harckocsikkal: a Sejk Radván negyedben, az Al-Karáma negyedben, valamint a tengerpart és Tel al-Hava negyed környékén.

A Hamász által a Gázai övezetben fogva tartott túszok hozzátartozói Izraelben aggódva fogadták az újabb katonai offenzíva hírét, mert ők azért küzdenek, hogy Izrael csaknem két év után végre lezárja a háborút, és túszmegállapodást kössön a Hamásszal, amelynek keretében családtagjaik visszanyerhetik szabadságukat. "A 710. éjszaka már valóban az utolsó lehet a még élő túszok számára Gázában, és most van az utolsó esély arra is, hogy a meghaltak földi maradványait méltó módon hazaszállítsák és eltemessék" - közölte a hozzátartozókat tömörítő mozgalom.

"A miniszterelnök politikai számításból szándékosan feláldozza őket, és teljesen figyelmen kívül hagyja a vezérkari főnök és a biztonsági szervek álláspontját. (Benjámin) Netanjahut személyes felelősség terheli a túszok sorsa miatt. Izrael népe nem bocsátja meg neki a túszok és katonák feláldozását. A figyelmeztetés egyértelmű" - tették hozzá.

Közben több család és kiszabadult túsz, a mozgalom tagjai vidékről Jeruzsálembe érkeztek, és sátrat vertek a kormányfői rezidencia előtt, a Gáza utcában, hogy nyomatékosítsák követelésüket. Keddre virradóan az első éjszakát töltötték ott.

Éjál Zamír vezérkari főnök két nappal ezelőtt az izraeli biztonsági kabinet tanácskozásán azt mondta: Gázaváros elfoglalása súlyos áldozatokkal járhat a hadsereg számára. Tucatnyi katona eshet el, ráadásul a hadművelettel a túszok élete is nagyobb veszélybe kerül. Felszólította a politikai vezetést, hogy haladéktalanul érjen el egy túszmegállapodást.

A miniszterelnök viszont azt hangsúlyozta, hogy az offenzívával növelni tudják a nyomást a Hamászon, és így előbb le tudják zárni a háborút.

(MTI nyomán)