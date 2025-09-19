Háború :: 2025. szeptember 19. 23:26 ::

A donyecki Muravka és a zaporizzsjai Novoivanyivka elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta az orosz hadsereg a donyecki régióban lévő Muravka és a zaporizzsjai Novoivanyivka települést az ukrajnai háborúban - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az ukrán erők súlyos veszteségeket szenvedtek és megfutamodtak Muravkánál, az orosz hadsereg pedig folytatta a támadást Pokrovszk felé.

A hadijelentés értelmében az orosz fegyveres erők a szeptember 13-19. közötti időszakban négy csoportos csapást mértek precíziós fegyverekkel és drónokkal az ukrán a közlekedési, üzemanyag- és energetikai infrastruktúrának az ukrán fegyveres erők által használt objektumaira, fegyverraktárakra, drónkezelők kiképzőközpontjaira, a nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépek összeszerelésének, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire.

A tárca szerint az utóbbi hétben az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, összesen négy települést elfoglalva. A "különleges hadművelet" övezetében több mint tízezer ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel 14 harckocsit és 90 egyéb páncélozott harcjárművet, négy irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők négy rakétáját, továbbá 1667 repülőgéptípusú és nyolc nagysebességű tengeri drónt.

Vlagyimir Rogov, az Új Régiók Integrációkoordinációs Tanácsának társelnöke a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy az ukrán erőket kiverték a Zaporizzsja megye északkeleti részén, Dnyipropetrovszk megye határához közel lévő Obratne községből. Korábban a védelmi minisztérium az Obratnéval szomszédos Temirivka és Olhivszke elfoglalásáról tett bejelentést.

Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy az orosz erők megvetették a lábukat Jampil központjában és a harcok az iskola környékén folynak. Andrej Marocsko katonai szakértő ugyanennek a hírügynökségnek azt állította, hogy a községben ukrán katonák civilbe átöltözött kis csoportjai próbálják megakadályozni az orosz előretörést.

Jampil elfoglalása Liman átkarolásához lenne fontos az orosz fél számára.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora" hétfőn a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy Harkiv megyében ipari létesítményeket, raktárakat, egy drónösszeszerelő műhelyt és egy ideiglenes ukrán állomáshelyet, Csernihiv megyében raktárakat és vasútállomásokat ért csapás, Krivij Rih városban pedig új nyugati haditechnikai eszközök egy parkolóját.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. A Zaporizzsja megyei Vasziljivkában egy háromgyermekes anya vesztette életét, amikor egy többemeletes lakóházat ért találat. Belgorod megye kormányzója szerint a régió településeit az elmúlt nap folyamán több mint száz pilóta nélküli repülőszerkezettel és 15 tüzérségi lövedékkel támadta az ukrán hadsereg.

