Anyaország :: 2026. május 19. 17:54 ::

Emberöléssel gyanúsítja a rendőrség a negyedik emeleti lakásból kiesett drogos lány drogos barátját

Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a Police.hu oldalon.

A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nemegyszer tettlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkantak. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett, a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként, kiugrott a negyedik emeleti erkélyéről. Az eset pontos rekonstrukciója szakértők bevonásával folyik - tette hozzá közleményében a rendőrség.

A férfi a kihallgatás során azt állította, hogy mindketten kristályt fogyasztottak, és azt is elismerte, hogy verekedtek, ugyanakkor az emberölést tagadta. A nyomozók kezdeményezték az őrizetbe vett férfi letartóztatását - írták.

(MTI)