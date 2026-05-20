Rendőrök lefejezésével fenyegetőző férfit fogtak el

Lefejezéssel fenyegetett rendőröket egy kaposvári férfi, elfogták, és eljárást indítottak ellene - tájékoztatott a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.

Azt írták, az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben a Készenléti Rendőrség eljárását követelte egy hagyatéki ügy kivizsgálására, ennek érdekében fenyegetések sorát, rendőrök és családtagjaik életének kioltását fogalmazta meg.

A somogyi rendőrök a Készenléti Rendőrség tagjaival együtt még aznap délután elfogták, a lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában, hátizsákba rejtve több kést találtak - tették hozzá.

A rendőrség kitért rá, a férfit emberölés előkészületének bűntettével gyanúsítják. Kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

(MTI)