Lefejezéssel fenyegetett rendőröket egy kaposvári férfi, elfogták, és eljárást indítottak ellene - tájékoztatott a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.
Azt írták, az 50 éves férfi kedden levelet küldött a rendőrségnek, amelyben a Készenléti Rendőrség eljárását követelte egy hagyatéki ügy kivizsgálására, ennek érdekében fenyegetések sorát, rendőrök és családtagjaik életének kioltását fogalmazta meg.
A somogyi rendőrök a Készenléti Rendőrség tagjaival együtt még aznap délután elfogták, a lakóhelyén tartott kutatás során a hálószobájában, hátizsákba rejtve több kést találtak - tették hozzá.
A rendőrség kitért rá, a férfit emberölés előkészületének bűntettével gyanúsítják. Kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.
(MTI)