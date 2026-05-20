Háború :: 2026. május 20. 06:31 ::

Zelenszkij "kreatívan" fejlesztené tovább a mélységi csapásokat

Volodimir Zelenszkij jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit. Ezt az elnök kedd esti videóüzenetében jelentette be.

Az elnök Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka és Andrij Hnatov vezérkari főnök beszámolójára hivatkozva azt mondta, hogy májusban Ukrajna javára változás történt a hadi helyzetben.

Szerinte Ukrajna jobban meg tudta védeni állásait, és több támadást is végre tudott hajtani. Utóbbi kapcsán különösen a drónokkal véghez vitt mélységi csapások jelentőségét emelte ki Oroszország területén. Úgy fogalmazott, hogy májusban e csapások hatékonynak bizonyultak, s most "kreatívan" tovább kell fejleszteni azokat.

Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatokról is beszélt. Ennek kapcsán kiemelte az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát, hangsúlyozva, hogy Ukrajna a jó szomszédsági viszonyokban érdekelt.

Ismételten szólt hazája európai uniós csatlakozási törekvéséről. Mint mondta, Ukrajna "megérdemli" ezt, és még háborús helyzetben is az integráció felé mozog.

Egy külön bejegyzésben Zelenszkij egy ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit jelentette be, amit a lengyelországi Gdanskban tartanának júniusban.

(MTI nyomán)