Külföld :: 2026. május 20. 12:13 ::

Putyin: az orosz-kínai együttműködés a nemzetközi stabilitás egyik tényezője

Az orosz-kínai kapcsolatok a nemzetközi stabilitás fontos tényezőjét jelentik - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Pekingben, Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott tárgyalásán.

Putyin szerint a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben különösen nagy jelentősége van a két ország szoros együttműködésének. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország a közel-keleti válság ellenére is megbízható energiaszállító marad Kína számára.

"Az orosz-kínai gazdasági együttműködés hajtóerejét az energetikai partnerség jelenti" - mondta Putyin.

Az orosz elnök korábban azt mondta: Moszkva és Peking "nagyon jelentős előrelépést" ért el az olaj- és gázszektorban folytatott együttműködésben, és "gyakorlatilag minden kulcskérdésben megállapodás született". "Ha sikerül ezeket a részleteket véglegesíteni és a látogatás során lezárni, rendkívül elégedett leszek" - idézte Putyint a Kreml.

Moszkvai adatok szerint Oroszország 2025-ben 101 millió tonna kőolajat és 49 milliárd köbméter földgázt szállított Kínának.





The leaders of Russia and China have concluded their talks in Beijing. The two sides signed around 40 bilateral agreements on cooperation in various spheres.



However, the future of the Power of Siberia 2 gas pipeline remains… Xi Jinping welcomed Putin at Tiananmen SquareThe leaders of Russia and China have concluded their talks in Beijing. The two sides signed around 40 bilateral agreements on cooperation in various spheres.However, the future of the Power of Siberia 2 gas pipeline remains… pic.twitter.com/mnvLmYkwDi May 20, 2026

A tárgyalások egyik kiemelt témája a Szila Szibiri-2 (Szibéria Ereje-2) gázvezeték projektje volt, amelyről a Kreml szerint megszületett az alapvető egyetértés, ugyanakkor több részlet továbbra is egyeztetés alatt áll.

A csúcsszintű pekingi tárgyalások során a felek mintegy 20 együttműködési dokumentumot írtak alá, további megállapodások előkészítése pedig folyamatban van. Közös nyilatkozatot fogadtak el a stratégiai koordináció erősítéséről, valamint egy másik dokumentumot a többpólusú világrend támogatásáról.

A Kreml által ismertetett közös nyilatkozat szerint a globális béke és fejlődés napirendje új kockázatokkal és kihívásokkal szembesül, miközben fennáll a nemzetközi közösség töredezettségének és a "dzsungel törvénye" visszatérésének veszélye.

Az orosz fél a közlemény szerint köszönetet mondott kínai partnerének az ukrajnai háború ügyében elfoglalt "objektív és elfogulatlan álláspontjáért". Leszögezték, hogy a tartós béke eléréséhez kezelni kell a válság gyökereit.

Hszi Csin-ping a találkozón úgy fogalmazott, hogy Kínának és Oroszországnak stratégiai és hosszú távú szemlélettel kell tovább erősítenie együttműködését, valamint elő kell mozdítania egy "igazságosabb és észszerűbb" nemzetközi kormányzási rendszer kialakítását.

A kínai állami média beszámolója szerint a két ország megállapodott a 2001-ben aláírt jószomszédsági és baráti együttműködési szerződés meghosszabbításáról, továbbá Putyin meghívta Hszit egy 2027-es oroszországi látogatásra.

(MTI)