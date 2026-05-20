Az orosz-kínai kapcsolatok a nemzetközi stabilitás fontos tényezőjét jelentik - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Pekingben, Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott tárgyalásán.
Putyin szerint a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben különösen nagy jelentősége van a két ország szoros együttműködésének. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország a közel-keleti válság ellenére is megbízható energiaszállító marad Kína számára.
"Az orosz-kínai gazdasági együttműködés hajtóerejét az energetikai partnerség jelenti" - mondta Putyin.
Az orosz elnök korábban azt mondta: Moszkva és Peking "nagyon jelentős előrelépést" ért el az olaj- és gázszektorban folytatott együttműködésben, és "gyakorlatilag minden kulcskérdésben megállapodás született". "Ha sikerül ezeket a részleteket véglegesíteni és a látogatás során lezárni, rendkívül elégedett leszek" - idézte Putyint a Kreml.
Moszkvai adatok szerint Oroszország 2025-ben 101 millió tonna kőolajat és 49 milliárd köbméter földgázt szállított Kínának.
A tárgyalások egyik kiemelt témája a Szila Szibiri-2 (Szibéria Ereje-2) gázvezeték projektje volt, amelyről a Kreml szerint megszületett az alapvető egyetértés, ugyanakkor több részlet továbbra is egyeztetés alatt áll.
A csúcsszintű pekingi tárgyalások során a felek mintegy 20 együttműködési dokumentumot írtak alá, további megállapodások előkészítése pedig folyamatban van. Közös nyilatkozatot fogadtak el a stratégiai koordináció erősítéséről, valamint egy másik dokumentumot a többpólusú világrend támogatásáról.
A Kreml által ismertetett közös nyilatkozat szerint a globális béke és fejlődés napirendje új kockázatokkal és kihívásokkal szembesül, miközben fennáll a nemzetközi közösség töredezettségének és a "dzsungel törvénye" visszatérésének veszélye.
Az orosz fél a közlemény szerint köszönetet mondott kínai partnerének az ukrajnai háború ügyében elfoglalt "objektív és elfogulatlan álláspontjáért". Leszögezték, hogy a tartós béke eléréséhez kezelni kell a válság gyökereit.
Hszi Csin-ping a találkozón úgy fogalmazott, hogy Kínának és Oroszországnak stratégiai és hosszú távú szemlélettel kell tovább erősítenie együttműködését, valamint elő kell mozdítania egy "igazságosabb és észszerűbb" nemzetközi kormányzási rendszer kialakítását.
A kínai állami média beszámolója szerint a két ország megállapodott a 2001-ben aláírt jószomszédsági és baráti együttműködési szerződés meghosszabbításáról, továbbá Putyin meghívta Hszit egy 2027-es oroszországi látogatásra.
