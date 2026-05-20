Háború :: 2026. május 20. 10:51 ::

NYT: Ahmadinezsádot beszervezték a zsidók, őt tették volna Irán élére a háború után

Az Egyesült Államok és Izrael Mahmúd Ahmadinezsád volt iráni elnökkel tervezte az iráni vezetés leváltását az Irán elleni fegyveres beavatkozás kezdetén, de ez a terv meghiúsult - jelentette az izraeli média szerdán.

On the first day of the Iran War, the Israeli Air Force carried out a strike on the Tehran home of Mahmoud Ahmadinejad, the former president of Iran known for his hard-line, anti-Israel and anti-American views, which was designed to free him from house arrest and place him in a… pic.twitter.com/rGp70GFAUu May 20, 2026

Több magas rangú amerikai és iráni forrás szerint az Ahmadinezsád teheráni otthonát a háború első napján ért izraeli támadás célja a házi őrizetből való kiszabadítása volt. A csapásokban az őrök meghaltak, ő maga is megsebesült, de meggondolta magát, és úgy döntött, hogy nem vesz részt a puccskísérletben - írták az izraeli lapok a The New York Times című amerikai újságra hivatkozva.

Ahmadinezsád elnöki időszakában, 2005 és 2013 között gyakran fenyegetőzött Izrael és a cionizmus eltörlésével, ismert holokausztcáfoló volt, nyíltan antiszemita retorikát használt, és Izrael egyik legkeserűbb ellenségének tartották.

Az amerikai lap szerint nem világos, hogyan "szervezték be" Ahmadinezsádot az izraeli kezdeményezésű tervbe, miként tervezték "trónra ültetését", és az őt megsebesítő támadás körülményei sem tisztázottak.

Ahmadinezsád a támadás óta nem jelent meg nyilvánosan, és tartózkodási helye, valamint sebesülésének mértéke ismeretlen. A ynet című izraeli hírportál azt közölte, hogy a háza nem sérült meg jelentősen, műholdfelvételek azt mutatták, hogy a bejáratánál lévő őrposzt viszont teljesen megsemmisült.

"Az amerikai hadsereg elérte minden célját, és a tárgyalók most egy olyan megállapodáson dolgoznak, amely örökre véget vet Irán nukleáris képességeinek" - nyilatkozta a Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly, és nem reagált közvetlenül a beszámolóra. Izraelben a Moszad titkosszolgálat nem kívánt nyilatkozni.

Az elmúlt években Ahmadinezsád többször összetűzésbe került az iráni vezetőkkel, mert korrupcióval vádolta őket. Nem indulhatott több elnökválasztáson, hozzá közel állókat tartóztattak le, őt magát pedig kelet-teheráni otthonában házi őrizetbe helyezték.

A The New York Timesnak adott 2019-es interjújában Ahmadinezsád dicsérte Donald Trump amerikai elnököt, sőt Irán és az Egyesült Államok újbóli közeledéséről beszélt. "Trump a tettek embere. Üzletember, ezért képes költség-haszon alapon mérlegelni és döntéseket hozni. Mi azt mondjuk neki: nézzük ezt hosszú távon, mindkét ország szempontjából, és ne legyünk rövidlátók" - mondta.

Az iráni hatóságok Ahmadinezsád közvetlen környezetét azzal vádolták, hogy túl szoros kapcsolatokat ápol a Nyugattal, sőt Izraelnek kémkedik. Az elmúlt években többször járt külföldön, Izraellel jó kapcsolatokat ápoló országokban is. Magyarországra is többször elutazott.

Ahmadinezsád néhány nappal az Irán elleni háború kezdete előtt tért vissza egy budapesti látogatásról, ahol a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adott elő.

(MTI nyomán)