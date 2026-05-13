Fémrudakkal és macsétával támadtak a cigányok Pécs belvárosában - Dzsuliót még körözik

Május 8-án éjszaka hatalmas verekedés volt a pécsi belvárosban, a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ahova nem sokkal 23 óra után nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a mentőszolgálat munkatársai.

A Bama olvasói arról számoltak be, hogy nagy volt a felfordulás, az egyik vendéglátóhely előtt pedig egy hatalmas vértócsa folyt a járdán.

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai arról tájékoztatták a lapot, hogy a helyszínről egy 50 év körüli férfit szállítottak fejsérüléssekkel kórházba, míg a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság részletesen beszámolt a történtekről:

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy május 8-án 23 óra körül több bejelentés is érkezett a rendőrségre arról, hogy Pécsett, a Bajcsy-Zsilinszky utcában verekedés van. A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy egy férfit ismeretlen személyek különböző eszközökkel - fémrudakkal, macsétával - bántalmaztak az utcán, majd elmenekültek. A sértett az eset során megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A körülmények tisztázása, valamint az elkövetők beazonosítása folyamatban van. Az ügyben felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság. A nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást nem kívánunk adni.

Szökésben az egyik elkövető

A lapot megkereste egy érintett, arról tájékoztatva őket, hogy a rendőrség továbbra is keresi az egyik elkövetőt, akinek kapcsán körözést is kiadtak: a Pécsi Rendőrkapitányság garázdaság miatt elfogatóparancsot adott ki Miklós Dzsulió ellen május 12-én: