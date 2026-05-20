Külföld :: 2026. május 20. 10:08 ::

A brit kormány enyhítette egyes orosz üzemanyagok importtilalmát

Enyhítette egyes orosz üzemanyagok importtilalmának szigorát a brit kormány, elsősorban a Hormuzi-szoros lezárása miatt megemelkedett árak és az ellátási aggályok mérséklése végett.

A londoni üzleti és kereskedelmi minisztérium által bejelentett, szerdán életbe lépett részleges szankcióenyhítések alapján Nagy-Britannia határozatlan időre felfüggesztette az olyan repülőgép-üzemanyag és gázolaj importjának tilalmát, amelyet orosz nyersolajból más országok finomítóiban gyártottak.

A szankciók enyhítése az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri szállítására is kiterjed.

(MTI)