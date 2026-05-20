Enyhítette egyes orosz üzemanyagok importtilalmának szigorát a brit kormány, elsősorban a Hormuzi-szoros lezárása miatt megemelkedett árak és az ellátási aggályok mérséklése végett.
A londoni üzleti és kereskedelmi minisztérium által bejelentett, szerdán életbe lépett részleges szankcióenyhítések alapján Nagy-Britannia határozatlan időre felfüggesztette az olyan repülőgép-üzemanyag és gázolaj importjának tilalmát, amelyet orosz nyersolajból más országok finomítóiban gyártottak.
A szankciók enyhítése az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri szállítására is kiterjed.
