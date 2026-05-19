Háború :: 2026. május 19. 20:23 ::

NATO-főparancsnok: nincs tervünk a Hormuzi-szorosra vonatkozóan, de fontolgatjuk

A NATO nem készített tervet esetleges hozzájárulására az Irán által blokád alá vett Hormuzi-szoroson keresztül a hajózás biztonságát szavatolni célzó művelethez, de fontolgatja - közölte a NATO európai erőinek főparancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok Brüsszelben kedden.

A NATO-tagországok vezérkari főnökeinek találkozóját követően Alexus Grynkewich újságíróknak nyilatkozva megerősítette, ameddig a Hormuzi-szorosra vonatkozóan nem született politikai döntés, addig nincs tervezés.

"Mindannyian egyetértünk abban, hogy érdekünkben áll biztosítani a hajózás szabadságát a nemzetközi vizeken", de a NATO bevonása egy ilyen műveletbe politikai döntést igényel, amelyet még nem hoztak meg - fogalmazott.

(MTI)