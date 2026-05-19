Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD-gyár ügyében a kormányhivatal

Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal a szegedi BYD-gyár ügyében - közölte a szervezet sajtószolgálata az MTI-vel kedden. A BYD Magyarország az MTI megkeresésére közölte, hogy nem áll módjában kommentálni folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal.

A kormányhivatal közleménye szerint a BYD-gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörében indított ellenőrzést.

A kormányhivatal az első negyedévében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen "letermelt" talajréteg felhasználásával összefüggésben, ezért a kormányhivatal feljelentést tett a Szegedi Rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen - írták.

Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter kedden Facebook-oldalán azt írta, hogy a BYD a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit.

A politikus közölte, konzultált az illetékes szervekkel, valamint Stumpf Péterrel, Szeged tiszás országgyűlési képviselőjével, aki részletesen tájékoztatta a helyzetről, a jogsértések mértékéről, a helyi lakosság jogos aggodalmáról. A miniszter azt írta, határozottan és nyomatékosan felszólítja a BYD vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és maradéktalanul tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek.

A magyar emberek egészsége és biztonsága mindennél fontosabb, ebből semmilyen gazdasági érdek miatt nem engedünk - hangsúlyozta Gajdos László.

A BYD kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során. A szegedi gyár építése alatt a BYD Magyarország folyamatosan, aktívan együttműködött az illetékes hatóságokkal az előre meghatározott eljárásoknak megfelelően - hangsúlyozta reagálásában a gyár.

A BYD Magyarországnak nem áll módjában kommentálni folyamatban lévő vizsgálatokat - tették hozzá.

A BYD ismételten megerősíti, hogy minden esetben kész együttműködni a magyar hatóságokkal a szegedi gyárépítési projekt bármely vonatkozásában. "Figyelemmel kísértük Gajdos László miniszter nyilatkozatát, és felvettük a kapcsolatot, illetve konstruktív egyeztetéseket kezdeményeztünk az Élő Környezet Minisztériumával" - fogalmaztak az MTI kérdésére küldött válaszukban.