El kell kezdeni a szegregáció felszámolását, de az nehéz és hosszú folyamat lesz - mondta Kőszegi Krisztián, a Tisza Párt cigány országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke a Roma Sajtóközpont Reflex című műsorában.
Az oktatási minisztérium a Tisza-kormány 4 legfontosabb tárcája között van, bizonyos kérdésekben vétójoga lesz - hangsúlyozta a politikus a Youtube-on közzétett podcastban.
"Az elmúlt 16 évben olyan károkat okozott a kormány a szegregációval kapcsolatban is, amit nem véletlenül nem tudunk egyről a kettőre megváltoztatni" - fogalmazott, hozzátéve: ehhez egy széles körű társadalmi párbeszédre lesz szükség, valamint nagyon sok kompromisszumra. Ugyanakkor hangsúlyozta: el kell kezdeni a szegregáció felszámolását.
A beszélgetésben elhangzott: Gulyás Gergely, az előző kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere és Orbán Viktor előző miniszterelnök is beszélt arról, hogy a magyar közoktatásban a kompetenciaeredmények azért rosszak, mert a cigánygyerekek lehúzzák. Továbbá egy ombudsmani jelentés, amelyet az Orbán-kormány "levetetett" a hivatal honlapjáról, megállapította, hogy az egyházi szervezetek hozzájárulnak az oktatási szegregációhoz.
Kőszegi Krisztián ezzel kapcsolatban megjegyezte: önmagában nem probléma, ha egy iskola egyházi fenntartású.
A politikus úgy értékelt, hogy az eddigi felzárkóztató programok csak elszórtan, egyéni szinten lehettek eredményesek. A jövőben azonban minden tárcánál meg kell jelennie a "romakérdésnek".
Fontosnak nevezte a tankötelezettség 16 éves korhatárának emelését is.
(MTI nyomán)