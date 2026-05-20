A Tisza cigány képviselői felszámolnák a szegregációt - a "romakérdésnek minden tárcánál meg kell jelennie"

El kell kezdeni a szegregáció felszámolását, de az nehéz és hosszú folyamat lesz - mondta Kőszegi Krisztián, a Tisza Párt cigány országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke a Roma Sajtóközpont Reflex című műsorában.

Az oktatási minisztérium a Tisza-kormány 4 legfontosabb tárcája között van, bizonyos kérdésekben vétójoga lesz - hangsúlyozta a politikus a Youtube-on közzétett podcastban.

"Az elmúlt 16 évben olyan károkat okozott a kormány a szegregációval kapcsolatban is, amit nem véletlenül nem tudunk egyről a kettőre megváltoztatni" - fogalmazott, hozzátéve: ehhez egy széles körű társadalmi párbeszédre lesz szükség, valamint nagyon sok kompromisszumra. Ugyanakkor hangsúlyozta: el kell kezdeni a szegregáció felszámolását.

A beszélgetésben elhangzott: Gulyás Gergely, az előző kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere és Orbán Viktor előző miniszterelnök is beszélt arról, hogy a magyar közoktatásban a kompetenciaeredmények azért rosszak, mert a cigánygyerekek lehúzzák. Továbbá egy ombudsmani jelentés, amelyet az Orbán-kormány "levetetett" a hivatal honlapjáról, megállapította, hogy az egyházi szervezetek hozzájárulnak az oktatási szegregációhoz.

Kőszegi Krisztián ezzel kapcsolatban megjegyezte: önmagában nem probléma, ha egy iskola egyházi fenntartású.

A politikus úgy értékelt, hogy az eddigi felzárkóztató programok csak elszórtan, egyéni szinten lehettek eredményesek. A jövőben azonban minden tárcánál meg kell jelennie a "romakérdésnek".

Fontosnak nevezte a tankötelezettség 16 éves korhatárának emelését is.

(MTI nyomán)