2026. május 20. 13:23

Ebolával fertőzött amerikait ápolnak egy berlini kórházban

Ebolával fertőzött amerikait ápolnak egy berlini kórházban, a szerda hajnalban beszállított páciens állapotáról nem közöltek részleteket.

A beteget az egyetemi klinika egy fokozottan védett elkülönítőjében helyezték el a Charité orvosi központban. Az amerikai férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban járt, és ott kapta el az ebolavírust. Rendőrautók, motoros rendőrök, illetve tűzoltók és mentőautók kíséretében szállították be a kórházba.

Nina Warken egészségügyi miniszter elmondta, Németország hatékony ellátóhálózattal rendelkezik a gyorsan terjedő fertőzés miatt felvett betegek kezelésére is. Az ebolás pácienst a legfokozottabb biztonsági óvintézkedések mellett ápolják - tette hozzá.

Egy prágai kórházba ugyancsak egy gyaníthatóan ebolás beteget vesznek fel a nap folyamán. Egy amerikai orvosról van szó, aki várhatóan este érkezik Ugandából. Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter - miután konzultált az ügyben a kormánnyal - úgy döntött, engedélyezi, hogy a beteget Csehországba szállítsák. Az amerikai orvos Ugandában egy ebolás fertőzöttel érintekezett, és az Egyesült Államok kérésére Csehország segítséget nyújt az ellátásában. A miniszter elmondta azt is, hogy a férfinak jelenleg nincsenek tünetei.

A prágai egyetemi kórház közölte: biztonságos elkülönítővel, a legkorszerűbb védőfelszerelésekkel és tapasztalt csapattal várják a páciens érkezését. Az amerikait várhatóan három hét megfigyelésre fogják kórházban tartani.

A cseh egészségügyi minisztérium szóvivője elmondta: a páciens Csehországba szállításának és kórházi ápolásának költségeit az Egyesült Államok fedezi.

