Magyar Péter budapesti látogatásra hívta a lengyel miniszterelnököt

Budapesti látogatásra hívta június végére Magyar Péter kormányfő Donald Tusk lengyel miniszterelnököt.

Magyar Péter a lengyel kormányfővel közös varsói sajtótájékoztatóján jelezte: a meghívást megteszi a cseh és a szlovák kormányfők felé is, és reméli, hogy június végén mindannyiukat Budapesten köszöntheti, még a visegrádi négyek (V4) magyar elnöksége alatt.

A magyar kormányfő úgy fogalmazott: Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban.

Hozzátette: fontosnak nevezte a V4-es együttműködés kibővítését akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával vagy nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal - tette hozzá.

"Európa szíve ma Közép-Európában dobog, és nekünk közösen azon kell dolgoznunk, hogy minél tovább így legyen és minél erősebben verjen ez a szív" - fogalmazott.

