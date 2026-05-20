Külföld :: 2026. május 20. 09:51 ::

Csődeljárás indult a román állami vasúttársaság, a CFR Marfa ellen - írja a profit.ro. A csődeljárási kérelmet a teherfuvarozásra szakosodott cég nyújtotta be az illetékes bukaresti bírósághoz.

A szállításügyi minisztérium tulajdonában levő CFR Marfa 2008 óta minden évet veszteséggel zárt. 2024-re a vállalat árbevétele a 2008-as 1,723 milliárd lejről (mintegy 119 milliárd forint) 677,188 millió lejre (mintegy 47 milliárd forint), az alkalmazottak száma pedig mintegy 18 ezerről 3 ezerre csökkent, miközben az adósságállománya 886,213 millió lejről (mintegy 61 milliárd forint) 4,717 milliárd (mintegy 326 milliárd forint) lejre nőtt.

Az Európai Bizottság 2020-ban törvénytelennek nyilvánított egy 2013-ban a CFR Marfa-nak nyújtott 570 millió euró (mintegy 206 milliárd forint) értékű állami támogatást, és kötelezte a bukaresti kormányt a pénz visszavételére.

A román kormány 2024 októberében új teherfuvarozási vasúttársaságot alapított Carpatica Feroviar néven, hogy vegye át a CFR Marfa helyét a piacon. 2024-ben az állami vállalat piaci részesedése 30 százalék körül volt. Az új állami vasúttársaság 2025 decemberében kezdett működni.

A romániai vasúttársaságok érdekvédelmi szervezete (OPSFPR) 2025 februárjában bepanaszolta a román kormányt az Európai Bizottságnál, azt állítva, hogy a szabadpiaci elveket figyelmen kívül hagyó tranzakcióval helyezi át a CFR Marfa aktívumait a Carpatica Feroviar tulajdonába, ahelyett, hogy átlátható módon értékesítené azokat, s így közpénzből törleszti a törvénytelennek nyilvánított állami támogatást.

(MTI)