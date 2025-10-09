Izrael és a Hamász megállapodott a tűzszünet és a túszalku első szakaszáról Egyiptomban, Sarm es-Sejkben csütörtökre virradó éjjel. Donald Trump amerikai elnök bejelentette az izraeli túszok hétfői kiszabadulását.
Az izraeli miniszterelnöki hivatal közleménye szerint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök telefonon "megható és meleg hangulatú" beszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, "melyben gratuláltak egymásnak a történelmi jelentőségű megállapodás aláírásához, amely minden túsz szabadon bocsátását biztosítja."
Netanjahu megköszönte az amerikai elnöknek erőfeszítését és globális vezető szerepét, míg Trump gratulált a miniszterelnöknek határozott vezetéséhez és a megtett lépéseihez. A felek megállapodtak abban, hogy folytatják szoros együttműködésüket, s az izraeli miniszterelnök meghívta Trumpot, hogy mondjon beszédet az izraeli parlamentben, a kneszetben.
A Hamásszal kötött alku első szakasza a gázai háború lezárását és a túszok szabadon bocsátását célozza. "Ez azt jelenti, hogy minden túszt nagyon hamar szabadon engednek, és Izrael visszavonja erőit az egyeztetett vonalig"- közölte az amerikai elnök, aki a megállapodás aláírásához vezető erőfeszítéseket vezette.
Később hozzátette, hogy a túszokat - köztük az elhunytakat is - hétfőn adják át Izraelnek. A Háárec című újságnak a tárgyalásokba betekintéssel rendelkező forrás azt nyilatkozta, hogy az élő túszok már szombaton vagy vasárnap szabadulhatnak.
Netanjahu izrael miniszterelnök közölte, hogy csütörtökön összehívja az izraeli kormányt a Hamásszal kötött tűzszüneti megállapodás jóváhagyására és valamennyi túsz hazahozatalára.
"Köszönöm a hősies izraeli katonáknak és minden biztonsági erőnek, akik bátorságukkal és áldozatukkal elhozták ezt a napot" - mondta Netanjahu. "Folytatjuk céljaink elérését és a béke kiterjesztését szomszédainkkal"- tette hozzá.
A Háárec értesülése szerint az amerikai elnök jeruzsálemi látogatása akár már vasárnap megtörténhet, egy időben a túszok szabadon engedésével, s megkezdődtek mindennek az előkészületei Izraelben és Gázában.
Az aláírt megállapodás egyelőre nem tartalmazza a túszokért cserébe szabadon engedendő palesztin foglyok névsorát, mert ezekről a felek később egyeztetnek. Izrael a tárgyalások során vétót emelt az október 7-i támadás tervezőinek és résztvevőinek szabadon engedése ellen.
A Hamász a Trump-bejelentés után kiadott közleményében azt írta, hogy "várják a nevek véglegesítését". A szervezet szerint "a megállapodás a háború befejezését, az izraeli megszállás visszavonását, humanitárius segítség beengedését és fogolycserét ír elő."
A Hamász felszólította a világ országait, hogy "kényszerítsék rá az izraeli kormányt a megállapodás teljes körű végrehajtására, és ne engedjék, hogy kibúvókat keressen vagy késleltesse a megvalósítást." A szervezet szerint a palesztin foglyok listája még nem végleges, amit egy tárgyalási forrás is megerősített.
(MTI nyomán)