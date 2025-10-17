Volodimir Zelenszkij elnök reméli, hogy a Donald Trumppal folytatott pénteki találkozója egyértelmű döntésekhez vezet az Egyesült Államok részéről arról, hogy milyen fegyverrendszereket hajlandók biztosítani – nyilatkozta Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke az Axiosnak. Ők voltak egyébként a fogadóbizottság is Trumpék helyett a repülőtéren... És a saját pilótái, hogy mentsék a helyzetet.
At the airport USA Zelensky was met by Yermak.— Anatolij Sharij (@anatoliisharii) October 16, 2025
“Hello, Zelensky, it is a great honor to see you in the USA.”
“Hello, Yermak, thank you for meeting me, it is a great honor to come to you in the USA.”
In addition to this, he sent the crew of his plane to meet himself. pic.twitter.com/uV2oC8eCUS
Never forget: Trump was waiting and applauding Putin, while zelensky was greeted by his own degenerates… pic.twitter.com/fPB9drtdIm— Anna (@provemewrong411) October 16, 2025
Imagine this,when Zelensky landed in Washington, there was no American guard of honor, no officials, no ceremony, absolutely nothing.— Richard (@ricwe123) October 17, 2025
In a desperate attempt to save face, he had to stage his own “welcome,” greeted only by members of his entourage, including his own pilot who… pic.twitter.com/AzfL6djMsK
És rajtuk kívül még egy kétfős tömeg:
Washington welcomes Zelensky's delegation with a huge crowd.— Chay Bowes (@BowesChay) October 16, 2025
Two people. pic.twitter.com/jZ36ZIi9IQ
„Úgy gondolom, olyan döntésekre van szükségünk, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Putyin megváltoztassa azt a hozzáállását, hogy ő van erősebb pozícióban. Meg kell értenie, hogy Trump elnökkel nem lehet játszadozni” – mondta Jermak.
Az ukrajnai elnök kabinetfőnöke többek között arról is beszélt az interjúban, hogy a csütörtökön délután Washingtonba érkezett küldöttséget meglepte a hír, amely szerint Budapest lesz a házigazdája az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának.
Jermak a lapnak azt mondta, Zelenszkij Trump meghívására érkezett az Egyesült Államokba, miután a két elnök kétszer is hosszan beszélt egymással telefonon. „Mindkét beszélgetés nagyon jól sikerült, értik egymást, azonnal konkrétumokról kezdtek tárgyalni” – mondta a kabinetfőnök, és hozzátette, hogy ugyan mindkét beszélgetés védett vonalon zajlott, a két vezető olyan érzékeny témákat is meg akart beszélni, amelyek a személyes jelenlétet követelik meg.
„Sok olyan kérdés van, amit telefonon lehetetlen megbeszélni. Például a frontvonalon kialakult helyzetről, például a katonai terveinkről és arról, hogy mi és az amerikai fél hogyan látjuk a békefolyamat következő lépéseit” – mondta Jermak. Hozzátette, hogy Zelenszkij közölte Trumppal, hogy továbbra is kész találkozni Putyinnal bármilyen formában, a világ bármely pontján, kivéve Oroszországot és Fehéroroszországot.
Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy elég gyorsan, nagyjából két héten belül létrejöhet a találkozója Vlagyimir Putyinnal. „Magyarországon fogunk találkozni. Orbán Viktor lesz a házigazda” – fogalmazott Trump, majd nem sokkal később Orbán Viktor is bejelentette, hogy tárgyaltak telefonon. Az amerikai elnök a Fehér Házban arról is beszélt, hogy tájékoztatni fogja a fejleményekről Volodimir Zelenszkijt, aki jelenleg Washingtonban van, pénteken Trumppal tárgyal.
A budapesti csúcstalálkozó időpontjáról a két ország külügyminisztereinek találkozóján egyeztetnek – igaz, egyelőre Marco Rubio és Szergej Lavrov megbeszélésének helyszíne és időpontja sem tisztázott, csak annyit tudni, hogy a jövő héten lesz, mindenesetre a magyar kormány megkezdte a csúcs előkészületeit.
(Axios - Telex nyomán)
Korábban írtuk:
- Telegraph: Putyin és Trump budapesti találkozója fájdalmas csapás és megaláztatás von der Leyenéknek