A Washingtonba érkező Zelenszkijt meglepte, hogy Budapesten lesz a Trump-Putyin csúcs

Volodimir Zelenszkij elnök reméli, hogy a Donald Trumppal folytatott pénteki találkozója egyértelmű döntésekhez vezet az Egyesült Államok részéről arról, hogy milyen fegyverrendszereket hajlandók biztosítani – nyilatkozta Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke az Axiosnak. Ők voltak egyébként a fogadóbizottság is Trumpék helyett a repülőtéren... És a saját pilótái, hogy mentsék a helyzetet.





És rajtuk kívül még egy kétfős tömeg:

„Úgy gondolom, olyan döntésekre van szükségünk, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy Putyin megváltoztassa azt a hozzáállását, hogy ő van erősebb pozícióban. Meg kell értenie, hogy Trump elnökkel nem lehet játszadozni” – mondta Jermak.

Az ukrajnai elnök kabinetfőnöke többek között arról is beszélt az interjúban, hogy a csütörtökön délután Washingtonba érkezett küldöttséget meglepte a hír, amely szerint Budapest lesz a házigazdája az amerikai és az orosz elnök csúcstalálkozójának.

Jermak a lapnak azt mondta, Zelenszkij Trump meghívására érkezett az Egyesült Államokba, miután a két elnök kétszer is hosszan beszélt egymással telefonon. „Mindkét beszélgetés nagyon jól sikerült, értik egymást, azonnal konkrétumokról kezdtek tárgyalni” – mondta a kabinetfőnök, és hozzátette, hogy ugyan mindkét beszélgetés védett vonalon zajlott, a két vezető olyan érzékeny témákat is meg akart beszélni, amelyek a személyes jelenlétet követelik meg.

„Sok olyan kérdés van, amit telefonon lehetetlen megbeszélni. Például a frontvonalon kialakult helyzetről, például a katonai terveinkről és arról, hogy mi és az amerikai fél hogyan látjuk a békefolyamat következő lépéseit” – mondta Jermak. Hozzátette, hogy Zelenszkij közölte Trumppal, hogy továbbra is kész találkozni Putyinnal bármilyen formában, a világ bármely pontján, kivéve Oroszországot és Fehéroroszországot.

Donald Trump csütörtökön jelentette be, hogy elég gyorsan, nagyjából két héten belül létrejöhet a találkozója Vlagyimir Putyinnal. „Magyarországon fogunk találkozni. Orbán Viktor lesz a házigazda” – fogalmazott Trump, majd nem sokkal később Orbán Viktor is bejelentette, hogy tárgyaltak telefonon. Az amerikai elnök a Fehér Házban arról is beszélt, hogy tájékoztatni fogja a fejleményekről Volodimir Zelenszkijt, aki jelenleg Washingtonban van, pénteken Trumppal tárgyal.

A budapesti csúcstalálkozó időpontjáról a két ország külügyminisztereinek találkozóján egyeztetnek – igaz, egyelőre Marco Rubio és Szergej Lavrov megbeszélésének helyszíne és időpontja sem tisztázott, csak annyit tudni, hogy a jövő héten lesz, mindenesetre a magyar kormány megkezdte a csúcs előkészületeit.

