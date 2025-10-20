Háború, Videók :: 2025. október 20. 14:03 ::

A gázai tűzszünet megsértésének háttere: Hamász-hajtóvadászat árulókra

Izrael megtorlásul ismét bombázta Gáza Rafah városrészét, miután a Hamász biztonsági szolgálata, a Radaa („elrettentés”) erők biztonsági akciót hajtottak végre az igazságszolgáltatás elől menekülő Jasszer Abu Sabab rejtekhelye ellen. A tűzszünet megkötése óta a Hamász keményen fellép a bandák, a segélyek fosztogatói és az Izrael által támogatott milíciák ellen, amelyek a háború alatt együttműködtek az izraeli hadsereggel. A Hamász amnesztiát hirdetett minden olyan bandatagnak, milicistának vagy kollaboránsnak, aki nem vett részt gyilkosságokban. Sokuk állítólag megadta magát.



Izrael samesza és az ISIS martalóca, Jasszer Abu Sabab - még mozgó hulla?

Izrael legfőbb gázai kollaboránsa egy bizonyos Jasszer Abu Sabab beduin klánfőnök, kábítószercsempészésért 25 év börtönre ítélt bűnöző, aki 2023 októberében, a gázai háború kitörése során megszökött a börtönből, amikor Izrael bombázta azt. Szökése után egy kb. 100 fős banda élén, amely többségében a Palesztin Hatóság Nemzetbiztonsági Erőinek volt tisztjeiből áll, orvtámadásokat hajtott végre a Hamász ellen, és a Gázába bejutó élelmiszert szállító teherautókat fosztogatta.

Mint kiderült, a Hamásznak sikerült beépülnie a bandába, és kettős ügynököket toborzott információk szolgáltatására és a bandavezér likvidálására. Amikor ezek megpróbáltak lecsapni Abu Sababra, Izrael beavatkozott, hogy megvédje legértékesebb kollaboránsát, ezért a diverzánsok összecsaptak az izraeli katonákkal, akik közül ketten meghaltak, többen megsebesültek.



Janiv Kola százados (26) és Itaj Javec őrmester (21) hősiesen feláldozta magát Abu Sabab megmentéséért

Izrael elszántan védelmezi Abu Sabab bandáját, és mélyen az IDF által ellenőrzött, „sárga vonalon” (Gáza 58%-a) belüli elnéptelenedett zónában rejtegeti. Az izraeli haderő lő és bombáz mindenkit, aki megpróbálja megközelíteni a rejtekhelyüket, de úgy tűnik, figyelmen kívül hagyta azt a forgatókönyvet, hogy a banda tagjai átállhatnak a másik oldalra.

Izrael megbízásából az ISIS-hez kapcsolódó Abu Sabab-banda rendszeresen kifosztja a segélyeket, hogy éhínséget okozzon, miközben a Hamászra hárítja a felelősséget; titkos diverzánsakciókat hajt végre, azaz palesztinokat rabol el, vallat és gyilkol, hírszerzési információkat gyűjt, olyan területekre merészkedik, amelyek túl veszélyesek az IDF számára; koncentrációs tábort működtet Rafahban, ahová Izrael a gázai lakosságot akarta kényszeríteni, ahogyan azt Jiszráel Kac hadügyminiszter júliusban bejelentette.

Bevetésen az IDF gyorsreagálású elitalakulatának kommandósai:

A tűzszünet óta az Abu Sabab és néhány kisebb banda feladata Gáza destabilizálása és polgárháború szítása, merényletek és támadások végrehajtása, Izraellel kollaboráns klánok toborzása az egyetlen olyan területen, ahol Izrael PR-célokból szimbolikus és korlátozott „újjáépítést” tervez (Rafah délkeleti részén), míg Gáza többi része a tervei szerint továbbra is lakhatatlan maradna.

Néhány emlékezetes momentum a gázai vadászidényből:

Izrael Abu Sababbal szeretné megismételni azt, ami Abu Mohamed al-Dzsolanival sikerült, aki Bassár el-Aszad szánalmas lefalcolása után Szíria új ura lett Ahmed al-Saraa néven. Abu Sabab szalonképesítéséhez az amerikai üzleti körök szaklapja, a The Wall Street Journal szolgáltatott dobbantót júliusban, lehetőséget adva számára egy kiadós önreklámozásra, amelynek keretében a volt (?) drogdíler azt állította, hogy „a gázaiak végeztek a Hamásszal”, ő viszont készen áll egy új jövő építésére – ahogyan szíriai alteregója, ő is Izrael csatlósaként.

Ehhez valószínűleg a Hamásznak is lesz egy-két keresetlen szava, főleg annak tudatában, hogy már háromszor próbálta likvidálni Abu Sababot, eddig ugyan sikertelenül, de állítólag három az arab igazság (is), egy a ráadás.

GI