A szlovák áramszállító felmondja a vészhelyzeti szállításról szóló szerződést Ukrajnával

A szlovák áramszállító vállalat (SEPS) felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal - jelentette be Martin Magáth, a SEPS vezérigazgatója Pozsonyban szerdán.

Robert Fico szlovák miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy Szlovákia már nem fog segítséget nyújtani Ukrajnának az ukrán elektromos hálózat stabilizálásában, vagyis leállítja a vészhelyzeti áramszállítást.

"A SEPS a bejelentés pillanatától már nem nyújt vészhelyzeti segítséget. A mai kormányülésen elfogadták az a határozatot, amely jogilag is befejezetté teszi ezt a folyamatot. A SEPS felmondja a vészhelyzeti segítségnyújtásról szóló szerződését az Ukrenerho vállalattal" - fejtette ki Martin Magáth, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák áramszállító vezérigazgatója elmondta: a szerződés alapján a vészhelyzeti áramszállítás a rendszerstabilizálást szolgálta, és legutóbb januárban került sor ilyen segítségnyújtásra.

"Ez nem olyan villanyáram, amelyet világításra, fűtésre, főzésre vagy más, a hétköznapi élettel összefüggő dolgokra használnak" - magyarázta Martin Magáth.

Az Ukrajnába irányuló szlovák vészhelyzeti áramszállítás leállítását a múlt héten azt követően jelentette be a szlovák miniszterelnök, hogy az ukrán fél már huzamosabb ideje nem tette lehetővé, hogy a Barátság kőolajvezetéken Szlovákiába érkező orosz kőolaj szállítása újrainduljon.

