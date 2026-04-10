Háború :: 2026. április 10. 14:36 ::

Kreml: kizárólag humanitárius jellegű az ortodox húsvéti tűzszünet

Kizárólag humanitárius jellegű a Vlagyimir Putyin orosz elnök által az ortodox húsvét alkalmából bejelentett tűzszünet - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak Moszkvában.

"A húsvét boldog ünnepe szent ünnep országunk számára, valamint Ukrajna, az ukránok és az ukrán nép számára is. Ezért kizárólag humanitárius jellegű" - mondta.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos a Max üzenetküldő alkalmazáson a bejelentett tűzszünetet mélyen emberséges és irgalmas lépésnek nevezte, amely lehetővé teszi a sebesültek evakuálásának felgyorsítását, az eltűntek felkutatását és azt, hogy a rászorulókat vízzel és élelemmel lássák el.

"Láttuk Zelenszkij nyilatkozatait is, miszerint az ukrán fél követni fogja ezt a példát" - fogalmazott Peszkov.

Az orosz elnök sajtótitkára megismételte, hogy Oroszország nem fegyverszünetet akar Ukrajnával, hanem tartós, stabil békét. Hozzátette ismét, hogy a béke Oroszország és Ukrajna között már ma létrejöhetne, ha Zelenszkij meghozná a megfelelő döntést és vállalná ezt a felelősséget.

A Kreml sajtószolgálata csütörtök este közölte, hogy az orosz elnök tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat 15 órától vasárnap végéig.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint ez lesz a negyedik fegyvernyugvás a háború kezdete óta. Az elsőt 2023-ban az ortodox karácsony alkalmából hirdették ki, és moszkvai idő szerint január 6-án 12 órától január 8-án nulla óráig tartott. A hírügynökség szerint ezt Kijev nem tartotta be.

A második tűzszünetet 2025 húsvétjára hirdették ki, április 19-én 18 órától április 21-én 0 óráig, de, mint a TASZSZ írja, az ukrán fegyveres erők ismét megsértették ennek feltételeit.

A harmadik az Oroszország által 2025. május 8. és 11. közötti időszakra, a második világháborúban aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából kihirdetett 72 órás fegyvernyugvás volt. Kijev akkor nyilvánosan elutasította ezt a tűzszünetet.

Peszkov a pénteki sajtótájékoztatón megerősítette, hogy Kirill Dmitrijev, a befektetési és gazdasági együttműködésért felelős elnöki különmegbízott ismét az Egyesült Államokban tartózkodik. Mint mondta, nem az ukrajnai rendezésről tárgyal, hanem az orosz-amerikai gazdasági együttműködési csoport keretében folytat megbeszéléseket.

A szóvivő nem kommentálta azokat a brit állításokat, melyek szerint az orosz tengeralattjárók veszélyeztetik az Atlanti-óceánban lefektetett kábeleket.

"Tengeralattjáró-flottánk ellátja feladatait a világóceánon. Ez mindig is így volt, így van és így lesz. A részleteket illetően pedig a védelmi minisztériumhoz kell fordulni" - nyilatkozott Dmitrij Peszkov.

(MTI)