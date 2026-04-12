J.D. Vance: Irán számára sokkal rosszabb hír a megállapodás elmaradása, mint Amerika számára

Az Egyesült Államok és Irán nem tudott megállapodásra jutni a közel-keleti háború befejezéséről az iszlámábádi maratoni tárgyalások végén - jelentette be vasárnap J.D. Vance amerikai alelnök, aki visszatér az Egyesült Államokba, miután saját szavai szerint "végső és a lehető legjobb ajánlatot" tette Iránnak. Az iráni küldöttség vezetője szerint az amerikai fél nem tudta elnyerni az iráni küldöttség bizalmát.

"Megállapodás nélkül térünk vissza az Egyesült Államokba" - jelentette ki Vance egy rövid sajtótájékoztatón Iszlámábádban, ahol az amerikaiak és az irániak szombat óta tárgyaltak. "Úgy gondolom, ez sokkal inkább rossz hír Irán számára, mint az Amerikai Egyesült Államok számára" - vélekedett.

Az amerikai alelnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Teherán nem tett "határozott ígéretet" nukleáris fegyverkezési programjának feladására, amely Donald Trump amerikai elnök kulcsfontosságú követelése volt a február 28-án kirobbant háború kezdete óta.

"Egy nagyon egyszerű javaslattal távozunk innen, egy olyan megközelítéssel, amely végső ajánlatunkat képezi, és a legjobb, amit tehetünk. Meglátjuk, elfogadják-e az irániak" - tette hozzá az alelnök, mielőtt felszállt repülőgépére és elhagyta Pakisztánt.

Baker Kalibaf iráni parlamenti elnök, az iráni tárgyalóküldöttség vezetője az Egyesült Államokat okolta a tárgyalások kudarcáért.

"Az iráni küldöttségben lévő kollégáim előremutató kezdeményezéseket javasoltak, de végül is a másik fél nem tudta megnyerni az iráni küldöttség bizalmát a tárgyalásoknak ebben a fordulójában" - írta Kalibaf az X-en.

A házelnök hangsúlyozta, hogy még a tárgyalások megkezdése előtt Iránban megvolt a szükséges jószándék és eltökéltség, de a korábbi háborúk tapasztalatai alapján nem volt meg a másik féllel szembeni bizalom.

Az Egyesült Államok "észszerűtlen követelései" miatt meghiúsultak az iszlámábádi tárgyalások az iráni és az amerikai fél között a közel-keleti háború befejezéséről - jelentette vasárnap az iráni állami televízió.

A szerdán kihirdetett, kéthetes tűzszünetet követően a tárgyalások célja egy tartós fegyverszüneti megállapodás megkötése volt.

A tárgyalások kudarcának bejelentése előtt az iráni diplomácia szóvivője, Eszmáil Bagai az X-en jelezte, hogy a megbeszélések "a Hormuzi-szorosról, a nukleáris kérdésre, a háborús kártérítésre, a szankciók feloldására és az Irán elleni háború, valamint a régióban folyó háború teljes befejezésére" vonatkoztak.

Az amerikai alelnök utalt arra, hogy még ad egy kis időt Iránnak az Egyesült Államok ajánlatának megvizsgálására. "A helyzet egyszerűen az, hogy szükségünk van egy hivatalos kötelezettségvállalásra részükről, amelyben kijelentik, hogy nem törekednek atomfegyver megszerzésére, és nem törekednek olyan eszközök megszerzésére, amelyek lehetővé tennék számukra egy ilyen fegyver gyors előállítását" - mondta Vance.

(MTI)