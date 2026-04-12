2026. április 12. 10:24

Teherán szerint senki sem számított arra, hogy már az első tárgyalási fordulóban megállapodás születik

Senki sem számított arra, hogy az Egyesült Államok és Irán már az első tárgyalási fordulóban megállapodásra jut - hangoztatta a teheráni diplomácia szóvivője vasárnap, miután kudarcba fulladtak az iszlámábádi tárgyalások a közel-keleti háború befejezéséről.

"Kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy nem számíthatunk arra, hogy egyetlen (tárgyalási) fordulóban megállapodásra jutunk. Senki sem számított erre" - nyilatkozta Eszmáil Bagai az iráni állami televíziónak, utalva a "gyanakvás és bizalmatlanság légkörére". A szóvivő egyben megemlítette "a tárgyalásokat övező problémák és feltételek összetettségét". "Ebben a tárgyalási körben új témák kerültek napirendre, nevezetesen a Hormuzi-szoros kérdése és a regionális ügyek, amelyek mindegyike saját feltételekkel és sajátos szempontokkal jár" - tette hozzá.

A szóvivő a történtektől függetlenül "biztosnak" nevezte, hogy "kapcsolataink Pakisztánnal, valamint a régió többi barátjával továbbra is fennmaradnak".

Az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance, aki a Pakisztánba tárgyalni érkezett amerikai delegációt vezette, vasárnap reggel elhagyta az országot, miután bejelentette, hogy nem született megállapodás.

Az iráni állami televízió szerint Irán megerősítette a tárgyalások befejezését, és azok kudarcát az Egyesült Államok "ésszerűtlen követeléseinek" tulajdonította.

Pakisztán vasárnap felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy az iszlámábádi béketárgyalások kudarca ellenére is tartsák be a jelenleg érvényben lévő kéthetes fegyverszünetet.

"Elengedhetetlen, hogy a felek továbbra is tiszteletben tartsák a tűzszünetre vonatkozó kötelezettségvállalásukat" - nyilatkozta Muhammad Isak Dár pakisztáni külügyminiszter, akinek országa a tárgyalások házigazdája volt és közvetítőként működött közre.

"Pakisztán betöltötte és a jövőben is be fogja tölteni szerepét az Iráni Iszlám Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok közötti párbeszéd elősegítésében" - fűzte hozzá a politikus.

(MTI)