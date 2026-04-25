Csak azt látjuk, árad az SZDSZ: liberális másodvirágzást vetít előre Magyar Péter új minisztereinek személye

Magyar Péter napokban bemutatott új minisztereinek személye egy liberális másodvirágzást vetít előre, ahogy az is szimbolikus, hogy az EU Bíróságának LMBTQ-párti ítélete után jelenti ki a leendő miniszterelnök: a szervezet zászlója visszakerül a magyar Országház épületére. Annak a szervezetnek, amelynek bírósága többek közt a pedofilok jogaiért aggódott a héten. Dúró Dóra "Van itt minden, mi a liberális szem-szájnak ingere" című Fb-bejegyzésének folytatása alább olvasható.

Ruff Bálint a magát oly sokszor függetlennek beállító Partizántól érkezik, amely tehát annyira független, hogy a választáson induló egyik pártba csúcsminisztert ad. De pályáját végignézve ott találjuk az SZDSZ-t, az MSZP-t, MZP-t, sőt még Pikó András Momentum-támogatott polgármestert is. Nesze neked, nemzeti kormányzás... Hozzá csatlakozott Vitézy Dávid, akinek Tarlós István szerint még a kézfogása is furcsa, és a Tütü night klubból mondja meg, milyen legyen a közlekedés. Nem mellesleg személyesen is vonult a Pride-on. Az már csak hab a tortán, hogy Magyar Péter korábban kifejezetten kijelentette, hogy Vitézy nem lehet miniszter.

És mindezek mellett talán a legfájóbb és leginkább szimbolikus, ami az oktatásban történik. Bedobták az egyházi háttérrel is rendelkező szakember, Rubovszky Rita nevét, akinek több olyan nyilatkozatát olvashattuk, amely valódi tabudöntésnek számít a rendszerben, és végre az igazságot képviseli. Majd jött a szokásos liberális hisztéria, hiszen mindent és mindenkit támadniuk kell, aki bármilyen módon is a kereszténység előtérbe kerülését elő tudná segíteni. És Magyar Péter engedett a Pankotai Liliknek. Jött az ukrán zászlós és szivárványos profilképeivel Lannert Judit, aki eltagadja a valóságot.

Mert valójában azok a családok az áldozatok az oktatási rendszerben, akik arra kényszerülnek, hogy elvigyék a gyerekeiket a viselkedni nem tudó és nem is akaró, a társaikat terrorban tartó, kiilleszkedett társadalmi csoporthoz tartozó "diákok" közül. Azért, hogy biztonságban tudják őket, mert a magyar állam nem képes biztosítani az ő tanuláshoz való jogukat. Ezek az emberek nem rasszisták, hanem a gyerekeiket féltik - joggal. És megint mi történik? Ahelyett, hogy rendpárti fordulat állna be az oktatásban, megint jön a többség hibáztatása és a liberális szólamok. A Mi Hazánk ezt elutasítja: a normális többség oldalán állunk, és ez nem csak cigány-magyar kérdés.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy rendkívüli befolyással járó posztot tölt majd be Bódis Kriszta is, aki szintén fekete öves LMBTQ-ügyben, és akiről a szintén független Telex most épp azt írja: "csapatával ő építette ki azt a rendszert, amely Ózdon megmutatta, hogy lehet eredményesen küzdeni a nyomor ellen". Ezt az átverést a Bűnvadászok és a Mi Hazánk elnöke már leleplezték. Egy használt Opel személygépkocsit hagytak az út mentén Bódis Kriszta "mintatelepén", rejtett kamerákkal ellátva, és az autó mindössze 38 percet élt. Ennyi idő elteltével ugyanis feltörték, hogy kifosszák, ráadásul a következő órákban még több bűnbanda próbálkozott ugyanezzel. Ennyit ér a Tisza politikusának mintaprogramja: egy használt Opelt 38 perc után szétvernek. Tessék mondani, ez már az integráció, vagy lesz még rosszabb?

De meghátrálás történt a parlamenti előkészítő tárgyalásokon is az országgyűlési képviselők kettős állampolgársága kapcsán: az első alkalommal maga Magyar Péter jelezte, hogy támogatják a nyilvánosságot, majd négy nappal későbbre meggondolták magukat, érdemi indokolás azóta sincs. Talán szétnéztek a sajátjaik körében? Vagy megint jött a liberálisok, az EU vagy ki tudja, kicsodáknak a nyomása? Valószínűleg nem fogjuk megtudni.

Csak azt látjuk: árad az SZDSZ.