2026. április 25. 15:56

Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós sem veszi fel a parlamenti mandátumát

A KDNP három politikusa, Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós nem veszi fel a listás helyért járó parlamenti mandátumát – értesült a 24.hu, melynek fizetős cikkét a Telex szemlézte.

Az információt Latorcai János, az Országgyűlés eddigi kereszténydemokrata alelnöke erősítette meg a lapnak. A 81 éves politikus azt mondta, a fiatalítás jelszavával adták át a helyet másoknak (a 63 éves Semjén és a 62 éves Soltész azért nem nevezhető aggastyánnak - a szerk.), de még nem dőlt el, hogy a Fidesz–KDNP országos listájáról kik kerülhetnek be a képviselőcsoportba.



Semjén Zsolt a Zsidó Világkongresszus Igazgatói Fórumán a Rumbach utcai zsinagógában

A KDNP elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a vesztes választás után pénteken benyújtotta a lemondását az országos elnökségnek, amely viszont azt nem fogadta el. Semjén az erről szóló posztjában úgy fogalmazott: „A választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. Ezért benyújtottam lemondásomat a párt elnöki tisztségéről, amit az Országos Elnökség titkos szavazással, egyhangúlag nem fogadott el. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy generációváltásra, személyi és politikai megújulásra van szükség.” Semjén 2002 óta volt országgyűlési képviselő.

Orbán Viktor távozó miniszterelnök a választás után adott első interjújában is arról beszélt, hogy a vereség miatt újra kell gondolni az ellenzéki Fidesz–KDNP-frakciót.