Külföld, Háború :: 2026. április 25. 16:19 ::

Iráni szóvivő: Washington arcvesztés nélkül ki akar hátrálni a háborúból

Az Egyesült Államok megpróbálja elérni, hogy arcvesztés nélkül ki tudjon hátrálni az Irán elleni háborúból - jelentette ki az iráni védelmi minisztérium szóvivője szombaton az Isna iráni hírügynökségnek nyilatkozva.

"Katonai erőnk mára meghatározó tényezővé vált, az ellenség pedig igyekszik a méltósága megőrzésével kimászni a háború mocsarából, amelybe belesüllyedt" - jelentette ki a szóvivő.

Az Irán ellen február végén elindított amerikai-izraeli háborúban most meghatározatlan ideig tűzszünet van, mert Washington elsősorban diplomáciai úton akarja lezárni a konfliktust. Ebben egyebek között Pakisztán közvetít, és a hét végén lesz Iszlámábádban egy újabb tárgyalási forduló. Az amerikai küldöttség a tervek szerint szombaton érkezik oda. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a felek közvetlenül is tárgyalnak-e egymással.

Már megérkezett Iszlámábádba Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter, aki pakisztáni források szerint tárgyalt Ászim Munír pakisztáni vezérkari főnökkel, valamint Mohszin Nakvi belügyminiszterrel.

Aragcsi a megbeszélésen - a források szerint - közölte Teherán feltételeit, valamint fenntartásait az Egyesült Államok feltételeivel kapcsolatban.

A Teheránban maradt Reza Talajaník védelmi miniszter-helyettes közölte szombaton, hogy Iránnak "még mindig jelentős mennyiségű rakétája van", valamint a síita állam fegyveripara képes folytatni a termelést az ország több pontján, köztük a titkos helyen lévő létesítményekben.

A Taszním iráni hírügynökség - amely a politikus szavait tolmácsolta - úgy tudja, hogy mintegy 900 fegyvergyártó cég teljesíti a fegyveres erők és a védelmi minisztérium megrendeléseit, Talajaník pedig azt mondta, hogy jelenleg több mint ezerféle fegyvert gyártanak, köztük rakétákat, drónokat és egyéb katonai eszközöket.

Az Irán által birtokolt fegyverek mennyiségét független forrásokból nem lehet megállapítani - jegyezték meg hírügynökségek.

Az iráni fegyveres erők egyik legfelsőbb műveleti parancsnoksága, a Hatam al-Anbijá bejelentette: az Egyesült Államoknak számolnia kell Irán megtorlásával, "ha folytatja a térségben a kalózkodást és fenntartja a Hormuzi-szoros blokádját".

(MTI)