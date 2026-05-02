Külföld :: 2026. május 2. 16:15 ::

Egykori illegális bevándorlóból lett püspök Nyugat-Virginiában

Az Egyesült Államokba korábban érvényes úti okmányok nélkül érkező egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek XIV. Leó pápa Nyugat-Virginia szövetségi államban - jelentette a Kathpress katolikus hírügynökség szombaton.

A salvadori származású Evelio Menjivar-Ayala, aki eddig segédpüspök volt Washingtonban, a nyugat-virginiai Wheeling-Charleston egyházmegye püspöke lesz ezentúl - jelentette be a Vatikán pénteken.

Menjivar-Ayala saját elmondása szerint hazájában nagy szegénységben élt, és az ottani fegyveres konfliktus miatt vándorolt be 20 éves korában illegálisan az Egyesült Államokba 1990-ben. Egy tavalyi interjúban elmesélte, hogy először Mexikóban feltartóztatták, de csúszópénz segítségével végül egy autó csomagtartójába bújva át tudta lépni a határt Tijuanánál.

XIV. Leó korábban bírálta Donald Trumpot amiatt, hogy "tiszteletlenül" áll hozzá a bevándorlókhoz, és arra szólította fel az amerikai elnököt, hogy "bánjon velük emberségesen". Korábban - még püspökként, majd érsekként - Robert Prevost az X-en olyan bejegyzéseket tett közzé, amelyekben bírálta Trump és alelnöke bevándorlási politikáját. Pápává választása előtti utolsó X-üzenetében éppen Evelio Menjivar-Ayala egy írását osztotta meg, amelyben a Trump-adminisztráció alatti tömeges kitoloncolások ellen emelt szót.

(MTI)