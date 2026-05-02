2026. május 2. 15:13

Szabadabb és nyitottabb ázsiai-csendes-óceáni térséget ígér a japán kormányfő

Egy "szabadabb és nyitottabb" ázsiai-csendes-óceáni térség kialakítására tett ígéretet a japán miniszterelnök szombaton Vietnámban, miután hivatalos tárgyalásokat folytatott vietnámi hivatali kollégájával.

Takaicsi Szanae Hanoiban, a vietnámi nemzeti egyetem hallgatói előtt elmondott beszédében azt mondta, hogy "Japán a közeljövőben a korábbinál sokkal aktívabban és felelősségteljesen fog szerepet vállalni egy szabadságra, nyitottságra, sokszínűségre és befogadásra, valamint a jogállamiságra építő nemzetközi környezet kialakításában"; megújítva ezzel a korábbi miniszterelnök, Abe Sindzó stratégiáját.

Emellett arra hívta fel a térség országainak figyelmét, hogy a fokozott geopolitikai versenyhelyzet és a felgyorsult technológiai fejlődés körülményei között csak az ellenállóképességük fokozásával lehetnek sikeresek a jövőben.

Az ázsiai-csendes-óceáni térség gazdasági kapcsolatairól szólva, Kína említése nélkül arról beszélt, hogy "egyenlő versenyfeltételeket" kell kialakítani, és elejét kell venni, hogy egyetlen ország alakíthasson ki gazdasági hegemóniát az alapvető árucikkek termelésében, a rendkívül alacsony árszintjéből fakadóan. Hangsúlyozta továbbá a nyílt tengeri útvonalak fontosságát, kijelentve, hogy "a regionális ellátási láncok működésének alapfeltétele a biztonságos és szabad tengeri hajózás".

A vietnámi és a japán kormányfő hat megállapodást írt alá a két ország közötti együttműködés fokozásáról a technológiai- és informatikai szektor, valamint az éghajlatváltozásra való felkészülés és a fontos nyersanyagok kitermelése, illetve az ellátási láncok fenntartása területén.

Takaicsi Szanae elmondta, megállapodtak abban, hogy szorosabban fűzik együttműködésüket a "gazdasági biztonság, az energiaágazat, a kulcsfontosságú ásványi erőforrások, a mesterséges intelligencia, a félvezetők és az űrkutatás területén is".

Le Minh Hung vietnami miniszterelnök azt emelte ki, hogy a két ország között 2023-ban létrejött stratégiai partnerség a szombati tárgyalások eredményeként egy magasabb szintre, "új fejlődési szakaszba lép".

A térség geopolitikai helyzetéről szólva a japán és a vietnámi miniszterelnök egyetértett abban, hogy a stratégiai fontosságú Dél-kínai-tengerrel kapcsolatos vitákat békés úton, a nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett kell rendezni.

Vietnám számára Japán kulcsfontosságú befektetőnek és kereskedelmi partnernek és támogatónak számít a technológiai- és az egyéb fejlesztési területeken évek óta; a kétoldalú kereskedelem értéke tavaly meghaladta az 50 milliárd dollárt.

(MTI)