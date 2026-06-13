Friss hírek :: 2026. június 13. 11:19 ::

Coli baktérium miatt hív vissza szalámit a Lidl

Esetleges coli baktérium jelenléte miatt a Dulano Artländer szelet 240 gramm megnevezésű szalámi fogyasztói visszahívását kezdeményezte a Lidl - közölte az MTI-vel szombaton a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Azt írták, a termékben nem zárható ki verotoxint és shigatoxintermelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte. Ez a fajta baktérium verotoxint termelhet, ami az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat.

Az NKHF közleményében hozzátette, egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben, csecsemőknél vagy várandós nőknél súlyos lefolyású betegség is kialakulhat.

A Lidl által kezdeményezett megtett intézkedéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát, azok megsemmisítését vagy elszállítását a NKFH nyomon követi - írták.

A Lidl honlapján arra hívja fel a figyelmet, hogy a visszahívásban azok a Dulano Artländer 240 gramm termékek érintettek, amelyek fogyaszthatósági ideje 2026. július 3. Hozzátették, arra kérik a vásárókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát a vásárlást igazoló nyugta nélkül is visszatérítik.

(MTI)